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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Ходьба приносит огромную пользу при болях в спине

Ходьба приносит огромную пользу при болях в спине

28 июня 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что люди, жалующиеся на боли в спине, могут самостоятельно позаботиться о себе. Достаточно регулярно совершать пешие прогулки хотя бы по полчаса в день.

Как пишут СМИ, сегодня во всем мире от болей в области позвоночника страдают более 600 млн человек, и лет через 25 эта цифра может увеличиться еще в 1,5 раза.

Недавно проведенный эксперимент убедительно доказал, что те люди, которые систематически занимаются ходьбой, на 43% реже ходят в поликлиники с жалобами на боли в области позвоночника. Более того, ходьба в целом улучшила их общее состояние здоровья и качество жизни, пишет newia.ru.

К таким выводам ученые пришли после небольшого исследования, в котором приняли участие 700 добровольцев. Половина из них стали участниками индивидуальной программы и совершали пешие прогулки по 30 минут пять раз в неделю. Вторая половина участников не делала никаких упражнений.

У тех, кто занимался ходьбой, период без рецидива болей в позвоночнике стал более продолжительным. Участники программы ходьбы также добились уменьшения риска рецидива болей на 28%.

Исследователи объяснили, что при ходьбе задействуются практически все мышцы, расположенные вокруг позвоночного столба. При этом в результате общего укрепления мышечного корсета появляется дополнительная поддержка позвоночника, что безусловно является прекрасной профилактикой возникновения болей.

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