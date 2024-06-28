Ходьба приносит огромную пользу при болях в спине

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как пишут СМИ, сегодня во всем мире от болей в области позвоночника страдают более 600 млн человек, и лет через 25 эта цифра может увеличиться еще в 1,5 раза.
Недавно проведенный эксперимент убедительно доказал, что те люди, которые систематически занимаются ходьбой, на 43% реже ходят в поликлиники с жалобами на боли в области позвоночника. Более того, ходьба в целом улучшила их общее состояние здоровья и качество жизни, пишет newia.ru.
К таким выводам ученые пришли после небольшого исследования, в котором приняли участие 700 добровольцев. Половина из них стали участниками индивидуальной программы и совершали пешие прогулки по 30 минут пять раз в неделю. Вторая половина участников не делала никаких упражнений.
У тех, кто занимался ходьбой, период без рецидива болей в позвоночнике стал более продолжительным. Участники программы ходьбы также добились уменьшения риска рецидива болей на 28%.
Исследователи объяснили, что при ходьбе задействуются практически все мышцы, расположенные вокруг позвоночного столба. При этом в результате общего укрепления мышечного корсета появляется дополнительная поддержка позвоночника, что безусловно является прекрасной профилактикой возникновения болей.