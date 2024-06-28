Как быстро, дешево и легко купить билет на поезд: полезные лайфхаки

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Ездить на поезде — одно удовольствие. Современные вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками и другими столько необходимыми для элементарного комфорта вещами. И все это — за относительно небольшие деньги. Купить недорогой билет на поезд можно, главное — знать несколько секретов. Редакция TagilCity.ru попросила любителя железнодорожных поездок Сергея Герасимова поделиться способами легких покупок.
Дело в том, что цена на поездки меняется в зависимости от сезона и праздничных дней. Для регулирования тарифов РЖД использует специальный гибкий график. Например, накрутка на цену в период летних отпусков составляет 20%. В «бархатный» сезон, начало сентября, билеты стоят дороже на 12%, а в майские праздники — на 13%. Самые дешевые билеты можно купить в период с 9 января до 27 апреля, а также осенью после окончания периода массовых отпусков.
Полезный лайфхак от Сергея:
Билеты на востребованные направления лучше покупать онлайн, а не в кассе. Пока вы стоите в очереди, их могут раскупить.
Раньше цена билета напрямую зависела от даты покупки. Иными словами, билет, приобретенный в первый день открытия продаж, стоил намного дешевле билета, купленного в день поездки. Сегодня РЖД отказалась от этой практики и применяет систему динамического ценообразования. Его суть в том, что цена на билет напрямую зависит от спроса — чем больше желающих, тем дороже. Поэтому покупайте билеты на менее востребованные поезда: например, на ночную «Ласточку» вместо дневной.
Кроме того, сэкономить можно на классе: берите плацкарт вместо купе, сидячий вагон вместо плацкарта, если ехать не очень далеко, а денег у вас в обрез.
Полезный лайфхак от Сергея:
На большинство поездов билеты продаются за 90 суток до отправления. Это важно знать, если ехать нужно в пиковый сезон: летом, в новогодние и другие праздники, в пятницы и воскресенья. Хорошие места на востребованные направления могут быть раскуплены за считанные минуты. Старт продаж в 8 утра по местному времени.
Если вы уверены, что ваши планы не изменятся, можете смело покупать невозвратные билеты со скидкой в 20%. В плацкартных вагонах таких билетов, как правило, не бывает, а в купейных под них отдают самый последний отсек (в двухэтажном вагоне — на обоих этажах). Также невозвратные билеты можно приобрести на «Ласточку». На сайте РЖД места, на которые можно приобрести невозвратные билеты, подсвечиваются красным квадратиком.
К сожалению, сдать невозвратные билеты получится только в экстренных случаях: например, в случае болезни, травмы или ухода из жизни близкого родственника. Непредвиденную ситуацию придется подтвердить документально.
Полезный лайфхак от Сергея:
Отслеживать ситуацию с появляющимися билетами можно в мобильном приложении «РЖД-пассажиры». Если включить опцию на нужный поезд (она работает, когда билетов на него вообще нет, включая для инвалидов), вам придет уведомление на телефон, когда места появятся. Но надежнее отслеживать ситуацию самостоятельно на сайте РЖД или в том же мобильном приложении.
РЖД, как и многие другие компании, предлагает свою бонусную программу. Чтобы стать ее участником, нужно будет зарегистрироваться либо онлайн, либо в кассе. Один бонусный балл стоит 3 рубля 34 копейки. Например, за билет стоимостью 3340 рублей вам начислят 1 тысячу баллов. Баллы в программе РЖД делятся на премиальные и квалификационные. Первыми можно расплачиваться за поездки. Вторые нужны только для повышения уровня в бонусной программе. Баллы лучше тратить в пиковые сезоны, когда билеты стоят максимально дорого, так как стоимость растет только в рублях. Иными словами, на поездку накануне Нового года и в ноябре вы истратите одинаковое количество баллов, тогда как в рублях первый билет будет стоить намного дороже.
Полезный лайфхак от Сергея:
Если билетов нет сейчас, это не значит, что они не появятся ближе к отправлению. Железнодорожники, отвечая на повышенный спрос, как правило, добавляют дополнительные вагоны. У кого-то из пассажиров могут поменяться планы и он сдаст билет — место освободиться. Чем ближе к отправлению, тем таких вариантов больше.
Если вы, покупая билеты на поезд, видите, что остались только неудобные для вас места — верхняя полка или придется ехать с семьей в разных вагонах, все равно покупайте. Со временем и этих вариантов не будет. Но вы можете продолжать поиск оптимальных для себя вариантов. И когда появятся хорошие места, «плохие» билеты можно всегда сдать. РЖД за это берет скромную комиссию — 2,9 рубля (только нужно успеть сделать это за 8 часов до отправления, иначе потери будут более серьезные).
Полезный лайфхак от Сергея:
Если нет билетов из вашего города, можно посмотреть направления, проходящие через соседние. Поезда из Ярославля до Анапы, например, могут быть менее загружены, чем из Костромы. Добраться же к поезду можно на автобусе или электричке.