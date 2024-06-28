Как быстро, дешево и легко купить билет на поезд: полезные лайфхаки

РЖД, как и многие другие компании, предлагает свою бонусную программу. Чтобы стать ее участником, нужно будет зарегистрироваться либо онлайн, либо в кассе. Один бонусный балл стоит 3 рубля 34 копейки. Например, за билет стоимостью 3340 рублей вам начислят 1 тысячу баллов. Баллы в программе РЖД делятся на премиальные и квалификационные. Первыми можно расплачиваться за поездки. Вторые нужны только для повышения уровня в бонусной программе. Баллы лучше тратить в пиковые сезоны, когда билеты стоят максимально дорого, так как стоимость растет только в рублях. Иными словами, на поездку накануне Нового года и в ноябре вы истратите одинаковое количество баллов, тогда как в рублях первый билет будет стоить намного дороже.