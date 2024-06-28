Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Утром температура воздуха составит +11 градусов, а уже к обеду она поднимется до +14. С самого утра прогнозируются ветра с порывами до 15 метров в секунду. При этом они будут северными.
Примерно до 08:00 город накроет магнитная буря интенсивностью в пять баллов. Уже к обеду геомагнитная активность снизится до 4 баллов. К концу дня показатель снизится до двух баллов.
В дневное время в городе также будет наблюдаться небольшая концентрация пыльцы березы. Осадков в День молодежи в Нижнем Тагиле не ожидается.
Ранее стало известно, какой прогнозируется погода в Свердловской области через 60 лет.