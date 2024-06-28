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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Магнитная буря, ветра и пасмурная погода накроют Нижний Тагил в День Молодежи

Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле

28 июня 2024, 06:23
Фото: 1MI

Магнитная буря, ветра и пасмурная погода накроют Нижний Тагил в День Молодежи

В Нижнем Тагиле 29 июня в День молодежи прогнозируется пасмурная погода. Также будет ветренно, а ночью город накроет магнитная буря.

Утром температура воздуха составит +11 градусов, а уже к обеду она поднимется до +14. С самого утра прогнозируются ветра с порывами до 15 метров в секунду. При этом они будут северными.

Примерно до 08:00 город накроет магнитная буря интенсивностью в пять баллов. Уже к обеду геомагнитная активность снизится до 4 баллов. К концу дня показатель снизится до двух баллов.

В дневное время в городе также будет наблюдаться небольшая концентрация пыльцы березы. Осадков в День молодежи в Нижнем Тагиле не ожидается.

Ранее стало известно, какой прогнозируется погода в Свердловской области через 60 лет.

#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Холод#Природа#День молодежи#Екатеринбург
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