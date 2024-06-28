Медики Новоуральска обратились к президенту РФ из-за главврача и условий работы

По словам медработников, они были вынуждены обратиться к президенту с письмом (имеется в распоряжении редакции) из-за того, что Хачатрян часто бывает агрессивным и вынуждает подчиненных работать в тяжелых условиях и с некачественным оборудованием, при этом не получая за это дополнительных выплат.