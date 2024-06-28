tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Медики Новоуральска обратились к президенту РФ из-за главврача и условий работы

Медики Новоуральска обратились к президенту РФ из-за главврача и условий работы

28 июня 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники медсанчасти Новоуральска обратились к главе РФ Владимиру Путину из-за плохих условий работы, а также из-за главного врача, у которого есть судимость.

Новый главврач в медучреждении Гарик Хачатрян появился чуть больше года назад — весной 2023 года. После этого из больницы ушло более сотни сотрудников. Также в апреле 2024 года выяснилось, что в отношении главврача возбудили дело за нецелевую трату бюджетных денег, рассказали TagilCity.ru медработники организации.

Известно, что несколько лет назад Хачатрян, работавший тогда в другой больнице, был осужден за мошенничество. Сотрудники медсанчасти рассказали, что сейчас он продолжает работать, несмотря на то, что его отстранили от службы.

По словам медработников, они были вынуждены обратиться к президенту с письмом (имеется в распоряжении редакции) из-за того, что Хачатрян часто бывает агрессивным и вынуждает подчиненных работать в тяжелых условиях и с некачественным оборудованием, при этом не получая за это дополнительных выплат.

Напомним, в мае 2024 года сотрудники онкоцентра Свердловской области устроили бунт из-за главврача, требуя его отставки.

Росздравнадзор проверяет взбунтовавшийся против главврача свердловский онкодиспансер
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила чуть не лишился руки во время ремонта транспортаДвое мужчин в Первоуральске расстреляли из пистолета киоск и двери магазинаВо время массового забега в Екатеринбурге погиб атлет из Нового Уренгоя
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Новоуральск#Коррупция#Здравоохранение#Главврач#Обращение#ЧП#Отставка#Сотрудники#Медики#18+#Екатеринбург#Медсанчасть#Инцидент
Подпишитесь
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Вчера, 06:31
Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа
Вчера, 11:41
До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге
Вчера, 05:15
Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»
Вчера, 17:29
Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью
Вчера, 06:58