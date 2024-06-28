Медики Новоуральска обратились к президенту РФ из-за главврача и условий работы

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Новый главврач в медучреждении Гарик Хачатрян появился чуть больше года назад — весной 2023 года. После этого из больницы ушло более сотни сотрудников. Также в апреле 2024 года выяснилось, что в отношении главврача возбудили дело за нецелевую трату бюджетных денег, рассказали TagilCity.ru медработники организации.
Известно, что несколько лет назад Хачатрян, работавший тогда в другой больнице, был осужден за мошенничество. Сотрудники медсанчасти рассказали, что сейчас он продолжает работать, несмотря на то, что его отстранили от службы.
По словам медработников, они были вынуждены обратиться к президенту с письмом (имеется в распоряжении редакции) из-за того, что Хачатрян часто бывает агрессивным и вынуждает подчиненных работать в тяжелых условиях и с некачественным оборудованием, при этом не получая за это дополнительных выплат.
Напомним, в мае 2024 года сотрудники онкоцентра Свердловской области устроили бунт из-за главврача, требуя его отставки.