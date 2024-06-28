Минюст решил объявить чайлдфри экстремистской идеологией

Коллега Шутова Александр Смирнов рассказал, что к новым запретам нужно относиться очень осторожно, так как это может привести к нарушению гражданских прав и права на свободу выражения мнений. Кроме того, по данным ученых, на сегодняшний день во всем мире до 13% людей не могут родить по состоянию здоровья, а многие россияне в соцсетях сравнили запрет чайлдфри с запретом абортов.