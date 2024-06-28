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Минюст решил объявить чайлдфри экстремистской идеологией

Минюст решил объявить чайлдфри экстремистской идеологией

28 июня 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил во время международного юридического форума в Санкт-Петербурге о том, что готовится законопроект о запрете «идеологии» чайлдфри.

Вуколов заявил, что осознанный отказ от рождения детей не отвечает государственным интересам. По его мнению, нужно создать условия для появления детей в семьях, тем самым защищая «наши» ценности. Также он назвал чайлдфри «экстремистской идеологией», пишут «Новые известия».

При этом многие жители страны уверены, что для поднятия демографии нужны определенные меры, а не одни запреты, которые окажут влияние не на увеличение рождаемости, а на ограничение прав граждан. Адвокат Виктор Шутов считает, что дети обязаны быть в семье, но при этом вводить налог на бездетность — это лишнее.

Коллега Шутова Александр Смирнов рассказал, что к новым запретам нужно относиться очень осторожно, так как это может привести к нарушению гражданских прав и права на свободу выражения мнений. Кроме того, по данным ученых, на сегодняшний день во всем мире до 13% людей не могут родить по состоянию здоровья, а многие россияне в соцсетях сравнили запрет чайлдфри с запретом абортов.

Напомним, в 2023 году власти РФ выступили с инициативой о введении запрета абортов в стране.

Татьяна Мерзлякова выступила против запрета абортов
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#Елизавета Зиборова#Общество#Семья#Запрет#Демография#Жители#Экстремизм#Законопроект#Права#Минюст#Права человека#Екатеринбург
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