Минюст решил объявить чайлдфри экстремистской идеологией

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Вуколов заявил, что осознанный отказ от рождения детей не отвечает государственным интересам. По его мнению, нужно создать условия для появления детей в семьях, тем самым защищая «наши» ценности. Также он назвал чайлдфри «экстремистской идеологией», пишут «Новые известия».
При этом многие жители страны уверены, что для поднятия демографии нужны определенные меры, а не одни запреты, которые окажут влияние не на увеличение рождаемости, а на ограничение прав граждан. Адвокат Виктор Шутов считает, что дети обязаны быть в семье, но при этом вводить налог на бездетность — это лишнее.
Коллега Шутова Александр Смирнов рассказал, что к новым запретам нужно относиться очень осторожно, так как это может привести к нарушению гражданских прав и права на свободу выражения мнений. Кроме того, по данным ученых, на сегодняшний день во всем мире до 13% людей не могут родить по состоянию здоровья, а многие россияне в соцсетях сравнили запрет чайлдфри с запретом абортов.
Напомним, в 2023 году власти РФ выступили с инициативой о введении запрета абортов в стране.