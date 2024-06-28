Москва продемонстрирует решения для мегаполисов на Международном форуме стран БРИКС

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:56
Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин на пресс-конференции в ТАСС 11 июня.
В рамках деловой программы форума запланированы презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами по широкому кругу вопросов, включая развитие муниципальной инфраструктуры, социальной сферы, принципы устойчивого развития городов, управление ресурсами, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт. К участию приглашены все партнеры Москвы, число которых превышает 100, а также коммерческие компании.
Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, планирует поделиться своей историей успеха и продемонстрировать передовой опыт развития инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и улучшения качества воздуха. Достижения столицы уже получили высокую оценку на международном уровне: в 2022 году ООН Хабитат поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году она стала лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.
Международный муниципальный форум стран БРИКС предоставляет уникальную возможность для обмена лучшими городскими практиками и диалога на уровне муниципалитетов. «Уверен, что форум в 2024 году станет катализатором инноваций и возможностей для плодотворного сотрудничества и достижения экономического благосостояния муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц», — подчеркнул Сергей Черёмин.
Участники пресс-конференции отметили, что Международный муниципальный форум стран БРИКС уже зарекомендовал себя как надежная площадка для обмена передовым опытом, выстраивания дипломатических связей и взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году Москва принимала активное участие в организации аналогичного форума в Санкт-Петербурге, где состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписание соглашений о сотрудничестве, а также работала выставка.
Предстоящий форум в Москве призван не только укрепить существующие партнерские отношения, но и открыть новые перспективы для развития городов и муниципалитетов стран БРИКС, основанные на инновационных решениях и передовом опыте российской столицы.