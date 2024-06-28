Москва продемонстрирует решения для мегаполисов на Международном форуме стран БРИКС

Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, планирует поделиться своей историей успеха и продемонстрировать передовой опыт развития инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и улучшения качества воздуха. Достижения столицы уже получили высокую оценку на международном уровне: в 2022 году ООН Хабитат поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания госуслуг, а в 2023 году она стала лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.