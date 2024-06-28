МСП привлекли 13 млрд с использованием спецлимита зонтичных поручительств

Корпорация МСП предоставила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Эти поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. Инициатива была выдвинута по поручению президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».