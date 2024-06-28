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МСП привлекли 13 млрд с использованием спецлимита зонтичных поручительств

МСП привлекли 13 млрд с использованием спецлимита зонтичных поручительств

28 июня 2024, 10:48
Фото: 1MI
Благодаря специальному лимиту «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес Крыма, Севастополя, а также приграничных регионов, таких как Воронежская, Ростовская, Белгородская, Курская и Брянская области, привлек финансирование на сумму 13,3 млрд рублей.

Отдельные лимиты были выделены в начале года.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак сообщил, что для предпринимателей Крыма, Севастополя и приграничных регионов были введены специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия, чтобы стимулировать банки активнее кредитовать бизнес. Под эти поручительства МСП приграничных субъектов страны привлекли 10,4 млрд рублей, а Крыма и Севастополя — 2,9 млрд рублей, передает ТАСС.

В приграничных регионах больше всего кредитов под поручительства получили МСП обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства. В Крыму и Севастополе в топ отраслей вошли строительство, гостиницы, общепит и обрабатывающее производство.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что МСП заключили более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств. В Крыму и Севастополе этот показатель превышает 530.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов лидируют представители микробизнеса. В приграничных регионах на их долю приходится более 6,3 млрд рублей и 680 договоров, в Крыму и Севастополе — свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров.

Корпорация МСП предоставила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя. Эти поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. Инициатива была выдвинута по поручению президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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