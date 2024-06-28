Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В редакцию TagilCity.ru обратился Иван Подмазов, по его словам, уголовное дело о наезде катера на его жену Ирину Подмазову не двигается с мертвой точки. Иван утверждает, что за 10 месяцев расследования следствие не добилось никаких результатов. После нескольких жалоб мужчины в прокуратуру, Следственный комитет Свердловской области провел проверку, в результате которой следователя, работающего над делом, обвинили в волоките.
Дело о причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено 7 августа 2023 года, 12 сентября того же года его переквалифицировали в статью о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта. К слову, первое время оно было бесфигурантным, при том, что личность управлявшего катером к тому моменту была установлена.
Далее все материалы дела были переданы в Следственный комитет Свердловской области. По словам главы семьи Подмазовых, их вызывали на встречу к следователю за 11 месяцев два раза — для дачи показаний и ознакомления с материалами дела.
За год в следственном комитете были всего лишь два раза. Первый раз нас с Ириной опросили, во второй раз ознакомили с материалами дела. В марте это было. Перед судом СК отправили все материалы в прокуратуру на проверку, но материалы вернули с большим перечнем замечаний и правок, — рассказал TagilCity.ru Иван Помазов, супруг пострадавшей.
Также тагильчанин рассказал, что транспортная прокуратура потребовала от следственного комитета провести судебно-техническую экспертизу транспортного средства. В СК пообещали провести экспертизу до конца мая.
Сейчас уже конец июня, мы были вынуждены направить еще одну жалобу на бездействие следственного комитета, — уточняет Иван Подмазов.
Журналисты TagilCity.ru сделали запрос в Следственный комитет, на просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе ведомства сообщили, что никаких подробностей до окончания следственных мероприятий не будет.
Расследование на завершающей стадии, пока без подробностей, — сообщил TagilCity.ru Александр Шульга, глава пресс-службы СК Свердловской области.
В официальном ответе СУ СК России по Свердловской области Ивану Подмазову сообщили, что после внутренней проверки всех материалов дела и хода расследования было установлено, что сотрудники следственного комитета допустили волокиту. Именно так и звучала формулировка. Следователю, который вел дело, было вынесено дисциплинарное наказание.
Я считаю, что дело затягивается и проводится крайне некачественно. По материалам уголовного дела прокуратура выявила массу нарушений. Надеемся, что наша последняя жалоба, которую мы были вынуждены направить в прокуратуру, в итоге к чему либо приведет, — резюмировал Иван Подмазов.
Напомним, сам инцидент произошел 28 июля 2023 года. В вечернее время Иван Подмазов с семьей решили прокатиться на сап-досках по Тагильскому пруду. Когда группа возвращалась обратно, в доску, где находилась супруга Ивана, врезался катер, за штурвалом которого находился Никита Карпов.
На сапборде в это время, кроме самой Ирины, был и ее 9-летний сын. В итоге тагильчанка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована, ребенок не пострадал. Свой день рождения, 14 августа, Ирина отмечала в палате реанимации.
За все это время представители или сам владелец катера ни разу не связался с семьей Подмазовых. Более того, водитель катера обвинил Ирину в том, что она была без подсветки, хотя на камерах отчетливо видно, что как раз катер и был ничем не освещен, а САП пострадавшей передвигался с подсветкой.
С версией предполагаемого виновника согласился Сергей Коперкин, руководитель тагильских спасателей, а начальник спасательной станции вообще заявил, что Ирина была пьяна, утверждает семья.
Жители Нижнего Тагила в большинстве своем поддержали семью Подмазовых. Происшествие вызвало в городе бурные обсуждения. Также в поддержку девушки высказались многие известные лица Тагила. Среди них руководитель АНО «Шаг вперед» Александр Коченков, Илья Коровин («Тагильчанинъ»), руководитель АНО «Волшебники» Антон Султанов.
За день до именин Ирины представители музыкальной и творческой общественности города устроили в честь пострадавшей бесплатный концерт, придумать программу и собрать артистов организаторам удалось за каких-то полтора часа.
Случай, подобный этому, произошел в Екатеринбурге 12 июня 2024 года. На Городском пруду катер столкнулся с лодкой, в которой в тот момент находились две девушки. Одна из них после удара попала в реанимацию.