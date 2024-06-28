Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле

За все это время представители или сам владелец катера ни разу не связался с семьей Подмазовых. Более того, водитель катера обвинил Ирину в том, что она была без подсветки, хотя на камерах отчетливо видно, что как раз катер и был ничем не освещен, а САП пострадавшей передвигался с подсветкой.