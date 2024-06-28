tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Суд по делу пострадавшей на сапе на пруду в Нижнем Тагиле до сих пор не начат

Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле

28 июня 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney

Суд по делу пострадавшей на сапе на пруду в Нижнем Тагиле до сих пор не начат

Следователя, работающего над делом Ирины Подмазовой, обвинили в волоките после проверки областного СК. Нарушения были найдены самим ведомством. Поводом для проверки стала жалоба в прокуратуру от Ивана Подмазова, супруга пострадавшей. Тагильчанин уверен, что над делом работают «спустя рукава».

Когда суд?

В редакцию TagilCity.ru обратился Иван Подмазов, по его словам, уголовное дело о наезде катера на его жену Ирину Подмазову не двигается с мертвой точки. Иван утверждает, что за 10 месяцев расследования следствие не добилось никаких результатов. После нескольких жалоб мужчины в прокуратуру, Следственный комитет Свердловской области провел проверку, в результате которой следователя, работающего над делом, обвинили в волоките.

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено 7 августа 2023 года, 12 сентября того же года его переквалифицировали в статью о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта. К слову, первое время оно было бесфигурантным, при том, что личность управлявшего катером к тому моменту была установлена.

Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Далее все материалы дела были переданы в Следственный комитет Свердловской области. По словам главы семьи Подмазовых, их вызывали на встречу к следователю за 11 месяцев два раза — для дачи показаний и ознакомления с материалами дела.

За год в следственном комитете были всего лишь два раза. Первый раз нас с Ириной опросили, во второй раз ознакомили с материалами дела. В марте это было. Перед судом СК отправили все материалы в прокуратуру на проверку, но материалы вернули с большим перечнем замечаний и правок, — рассказал TagilCity.ru Иван Помазов, супруг пострадавшей.
Фото: Иван Подмазов
Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело по факту столкновения катера с сапбордом
Узнать подробнее

Также тагильчанин рассказал, что транспортная прокуратура потребовала от следственного комитета провести судебно-техническую экспертизу транспортного средства. В СК пообещали провести экспертизу до конца мая.

Сейчас уже конец июня, мы были вынуждены направить еще одну жалобу на бездействие следственного комитета, — уточняет Иван Подмазов.

Журналисты TagilCity.ru сделали запрос в Следственный комитет, на просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе ведомства сообщили, что никаких подробностей до окончания следственных мероприятий не будет.

Расследование на завершающей стадии, пока без подробностей, — сообщил TagilCity.ru Александр Шульга, глава пресс-службы СК Свердловской области.
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Узнать подробнее

Волокита у следователя

В официальном ответе СУ СК России по Свердловской области Ивану Подмазову сообщили, что после внутренней проверки всех материалов дела и хода расследования было установлено, что сотрудники следственного комитета допустили волокиту. Именно так и звучала формулировка. Следователю, который вел дело, было вынесено дисциплинарное наказание.

Я считаю, что дело затягивается и проводится крайне некачественно. По материалам уголовного дела прокуратура выявила массу нарушений. Надеемся, что наша последняя жалоба, которую мы были вынуждены направить в прокуратуру, в итоге к чему либо приведет, — резюмировал Иван Подмазов.

Напомним, сам инцидент произошел 28 июля 2023 года. В вечернее время Иван Подмазов с семьей решили прокатиться на сап-досках по Тагильскому пруду. Когда группа возвращалась обратно, в доску, где находилась супруга Ивана, врезался катер, за штурвалом которого находился Никита Карпов.

На сапборде в это время, кроме самой Ирины, был и ее 9-летний сын. В итоге тагильчанка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована, ребенок не пострадал. Свой день рождения, 14 августа, Ирина отмечала в палате реанимации.

За все это время представители или сам владелец катера ни разу не связался с семьей Подмазовых. Более того, водитель катера обвинил Ирину в том, что она была без подсветки, хотя на камерах отчетливо видно, что как раз катер и был ничем не освещен, а САП пострадавшей передвигался с подсветкой.

С версией предполагаемого виновника согласился Сергей Коперкин, руководитель тагильских спасателей, а начальник спасательной станции вообще заявил, что Ирина была пьяна, утверждает семья. 

Катер КарповаКатер Карпова
Сапборд ИриныСапборд Ирины
Катер Карпова
Фото: Фото: Скриншот с сюжета ОТВ
Спасатели Нижнего Тагила рассказали о событиях ночи, когда катер сбил женщину на сапе
Узнать подробнее

Жители Нижнего Тагила в большинстве своем поддержали семью Подмазовых. Происшествие вызвало в городе бурные обсуждения. Также в поддержку девушки высказались многие известные лица Тагила. Среди них руководитель АНО «Шаг вперед» Александр Коченков, Илья Коровин («Тагильчанинъ»), руководитель АНО «Волшебники» Антон Султанов.

За день до именин Ирины представители музыкальной и творческой общественности города устроили в честь пострадавшей бесплатный концерт, придумать программу и собрать артистов организаторам удалось за каких-то полтора часа.

Концерт в поддержку Ирины Подмазовой прошел в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Случай, подобный этому, произошел в Екатеринбурге 12 июня 2024 года. На Городском пруду катер столкнулся с лодкой, в которой в тот момент находились две девушки. Одна из них после удара попала в реанимацию.

Трагедия на Городском пруду: катер врезался в лодку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья Подмазовых Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнесСбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Полиция#Жалоба#Лодка#ЧП#СК РФ#18+#Екатеринбург#Авария#СК#Катер сбил женщину с ребенком на сапе в Нижнем Тагиле#Сапборд#Сапы#Сапбордистка#Лодка с мотором#СК Свердловской области
Подпишитесь
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Более 1000 жителей поселка Сокол будут вынуждены поменять прописку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:12
Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:23
Опасные фрукты привезли в Свердловскую область из Узбекистана
Сегодня, 10:09
Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины
Сегодня, 06:32