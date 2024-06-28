Один из участников драки и стрельбы в Екатеринбурге был задержан

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Как оказалось, мужчине 44 года и он живет в Березовском. В настоящий момент устанавливаются подробности происшествия, пишет «КП-Екатеринбург».
В отношении задержанного возбудили дело за хулиганство с использованием оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
Напомним, ЧП случилось 26 июня 2024 года около ресторана. Двое из участников перестрелки оказались ранены. В полиции начали проверку по факту инцидента.