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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В Свердловской области задержали партию зараженных яблок из Узбекистана

Опасные фрукты привезли в Свердловскую область из Узбекистана

28 июня 2024, 10:09
Фото: 1MI

В Свердловской области задержали партию зараженных яблок из Узбекистана

Полторы тонны опасных яблок обнаружили в Свердловской области. Фрукты прибыли из Узбекистана.

Опасный вредитель был выявлен в яблоках 26 июня. Восточная плодожорка обнаружена в процессе проверки Роспотребнадзором. Исследования подтвердили жизнеспособность насекомого. При наличии в товаре данного вредителя он подлежит карантину.

Продажа зараженных фруктов в России запрещена. В связи с этим, получателю данного груза выдано уведомление о принятии карантинных мер. Яблоки будут обеззаражены и повторно проверены.

Вместе с яблоками в Свердловскую область поступила партия персиков, абрикосов, слив и нектаринов. Информация о том, были ли обнаружены вредители в этих фруктах, не уточняется.

20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Свердловская область#Здоровье#Импорт#Роспотребнадзор#Фрукты#Инцидент
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