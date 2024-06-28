Опасные фрукты привезли в Свердловскую область из Узбекистана

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Опасный вредитель был выявлен в яблоках 26 июня. Восточная плодожорка обнаружена в процессе проверки Роспотребнадзором. Исследования подтвердили жизнеспособность насекомого. При наличии в товаре данного вредителя он подлежит карантину.
Продажа зараженных фруктов в России запрещена. В связи с этим, получателю данного груза выдано уведомление о принятии карантинных мер. Яблоки будут обеззаражены и повторно проверены.
Вместе с яблоками в Свердловскую область поступила партия персиков, абрикосов, слив и нектаринов. Информация о том, были ли обнаружены вредители в этих фруктах, не уточняется.