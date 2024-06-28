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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Хулиганы стреляли из пневмата на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле

Палили прямо на улице: хулиганы устроили стрельбу в Нижнем Тагиле

28 июня 2024, 14:14
Фото: 1MI

Хулиганы стреляли из пневмата на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле

Молодые люди в Нижнем Тагиле стреляли по банкам прямо на улице из пневматического оружия.

О факте стрельбы на улице Космонавтов рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, все произошло 20 июня. Она видела двух молодых людей, которые палили по жестянкам на улице в районе дома № 108.

Тагильчанка предположила, что именно они могли стрелять в людей на Вые в субботу, 22 июня. В этот день вечером компания с детьми находилась на берегу Выйского пруда. Неожиданно незнакомые молодые люди открыли по ним огонь с верхней пешеходной дорожки. Пуля попала в одну из женщин. Далее в драке с молодыми людьми также пострадал ее знакомый. Оба обратились за медицинской помощью и подали заявления в полицию.

Ранее в Екатеринбурге у элитного жилого комплекса произошла драка со стрельбой.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Стрельба#Пострадавшие#Пневматика#18+#Екатеринбург
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