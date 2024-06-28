Палили прямо на улице: хулиганы устроили стрельбу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
О факте стрельбы на улице Космонавтов рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
По словам женщины, все произошло 20 июня. Она видела двух молодых людей, которые палили по жестянкам на улице в районе дома № 108.
Тагильчанка предположила, что именно они могли стрелять в людей на Вые в субботу, 22 июня. В этот день вечером компания с детьми находилась на берегу Выйского пруда. Неожиданно незнакомые молодые люди открыли по ним огонь с верхней пешеходной дорожки. Пуля попала в одну из женщин. Далее в драке с молодыми людьми также пострадал ее знакомый. Оба обратились за медицинской помощью и подали заявления в полицию.
Ранее в Екатеринбурге у элитного жилого комплекса произошла драка со стрельбой.