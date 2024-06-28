Памятник меценату Владиславу Тетюхину установлен в Верхней Салде

Владислав Тетюхин в 1992 году возглавил ВСМПО, а в 1998 году встал во главе промышленной группы. Коллеги, которым довелось работать с Тетюхиным, вспоминают его как энергичного человека, который всегда задавал сотрудникам высокую планку и сам очень много работал на благо родного предприятия.