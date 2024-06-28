Памятник меценату Владиславу Тетюхину установлен в Верхней Салде

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Постамент находится в парке, который также назван именем прославленного салдинца, сообщили в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА.
Образ Владислава Тетюхина создал художник Игорь Линевич-Яворский. Именно он стал победителем конкурса, организованного в 2021 году. Сотрудники мастерской Ивана Дубровина отлили постамент в бронзе. Он весит 960 кг, высота составляет 3,6 метров.
В пятницу, 28 июня, в парке имени Тетюхина пройдет торжественная церемония, на которую приглашены близкие знаменитого салдинца. Участники мероприятия возложат цветы к его монументу и поделятся воспоминаниями.
Владислав Тетюхин в 1992 году возглавил ВСМПО, а в 1998 году встал во главе промышленной группы. Коллеги, которым довелось работать с Тетюхиным, вспоминают его как энергичного человека, который всегда задавал сотрудникам высокую планку и сам очень много работал на благо родного предприятия.