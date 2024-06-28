Пожилой эксгибиционист из Екатеринбурга ответит за «обнаженку» в парке

67-летнего эксгибициониста, который активно демонстрировал половой орган, заметила девочка. Она обратилась в полицию. В парк выехали сотрудники уголовного розыска, которые задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера против ребенка.