Пожилой эксгибиционист из Екатеринбурга ответит за «обнаженку» в парке

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Инцидент с «обнаженкой» произошел в среду, 26 июня, в парке имени XXII Партсъезда в Верх-Исетском районе, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
67-летнего эксгибициониста, который активно демонстрировал половой орган, заметила девочка. Она обратилась в полицию. В парк выехали сотрудники уголовного розыска, которые задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера против ребенка.
Следователи проверяют пенсионера на предмет совершения подобных деяний в прошлом.
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина занимался мастурбацией на глазах у детей и женщин в одном из парков Нижнего Тагила.