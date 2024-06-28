tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Юная екатеринбурженка в парке случайно сняла на видео пожилого эксгибициониста

Пожилой эксгибиционист из Екатеринбурга ответит за «обнаженку» в парке

28 июня 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney

Юная екатеринбурженка в парке случайно сняла на видео пожилого эксгибициониста

Школьница из Екатеринбурга снимала видео для соцсетей в парке, когда в кадр попал пенсионер без штанов.

Инцидент с «обнаженкой» произошел в среду, 26 июня, в парке имени XXII Партсъезда в Верх-Исетском районе, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

67-летнего эксгибициониста, который активно демонстрировал половой орган, заметила девочка. Она обратилась в полицию. В парк выехали сотрудники уголовного розыска, которые задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера против ребенка.

Фото: УМВД Екатеринбурга

Следователи проверяют пенсионера на предмет совершения подобных деяний в прошлом.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина занимался мастурбацией на глазах у детей и женщин в одном из парков Нижнего Тагила.

Сексуально озабоченный екатеринбуржец преследовал девушку и мастурбировал в подъезде
Узнать подробнее
Читайте также:
Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в ТагилеМужчину в Верхней Пышме задержали за связь с 14-летней девочкойПолицейский в Екатеринбурге получил срок за халатность после убийства человека
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Криминал#Парк#Соцсети#Школьница#Преступление#Уголовный розыск#Эксгибиционист#18+#Екатеринбург#СК
Подпишитесь
Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле
Сегодня, 10:31
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Более 1000 жителей поселка Сокол будут вынуждены поменять прописку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:12
Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:23
Опасные фрукты привезли в Свердловскую область из Узбекистана
Сегодня, 10:09
Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины
Сегодня, 06:32