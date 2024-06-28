Прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом тагильчан

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Нижнем Тагиле прокуратура проверила качество соблюдения законов в сфере здравоохранения, в ходе которой выявила грубые нарушения.
Оказалось, что трое жителей города, страдающих открытой формой туберкулеза, систематически отказывались не только от госпитализации, но и в целом от лечения. Так как болезнь является заразной, тагильчане представляли опасность для окружающих.
Прокуратура подала иск в суд с требованием положить больных в стационар принудительно. Суд удовлетворил иск, и теперь граждане будут проходить лечение в противотуберкулезном диспансере.