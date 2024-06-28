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В Нижнем Тагиле принудительно вылечат троих больных туберкулезом

Прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом тагильчан

28 июня 2024, 10:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле принудительно вылечат троих больных туберкулезом

В Нижнем Тагиле троих местных жителей с открытой формой туберкулеза вылечат принудительно.

В Нижнем Тагиле прокуратура проверила качество соблюдения законов в сфере здравоохранения, в ходе которой выявила грубые нарушения.

Оказалось, что трое жителей города, страдающих открытой формой туберкулеза, систематически отказывались не только от госпитализации, но и в целом от лечения. Так как болезнь является заразной, тагильчане представляли опасность для окружающих.

Прокуратура подала иск в суд с требованием положить больных в стационар принудительно. Суд удовлетворил иск, и теперь граждане будут проходить лечение в противотуберкулезном диспансере.

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#Екатерина Смирнова#Нижний Тагил#Прокуратура#Здоровье#Лечение#Туберкулез#Жители#Екатеринбург
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