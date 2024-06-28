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Рабочий лесопилки в Свердловской области скончался после пожара на предприятии

Рабочего лесопилки в Свердловской области не стало после крупного пожара

28 июня 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney

Рабочий лесопилки в Свердловской области скончался после пожара на предприятии

В Свердловской области случился серьезный пожар на пилораме около поселка Зюзельского под Полевским, в результате которого скончался рабочий. Пожар произошел 25 июня 2024 года.

Погибшему было 46 лет. Известно, что он работал на лесопилке без официального оформления. У мужчины в результате инцидента были серьезные ожоги. Медики пытались его спасти, но безуспешно, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Предварительно, причиной случившегося стало короткое замыкание. По факту ЧП проводится проверка, полицейские разбираются в причинах гибели сотрудника предприятия.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в жилом помещении из-за неаккуратного обращения с сигаретой. В результате ЧП погиб хозяин квартиры.

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