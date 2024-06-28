Рабочего лесопилки в Свердловской области не стало после крупного пожара

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Погибшему было 46 лет. Известно, что он работал на лесопилке без официального оформления. У мужчины в результате инцидента были серьезные ожоги. Медики пытались его спасти, но безуспешно, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Предварительно, причиной случившегося стало короткое замыкание. По факту ЧП проводится проверка, полицейские разбираются в причинах гибели сотрудника предприятия.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в жилом помещении из-за неаккуратного обращения с сигаретой. В результате ЧП погиб хозяин квартиры.