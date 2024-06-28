Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году

Всего на праздник были приглашены 1500 человек — не только школьники, но также их родители и педагоги. Помимо медалистов в мероприятии приняли участие победители и призеры предметных олимпиад — их в городе 208, ребята с достижениями в спорте и творчестве, а также финалисты проекта «Большая перемена» и стобалльники ЕГЭ.