Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Отличные успехи показали школьники из 29 учебных заведений Нижнего Тагила. В пятницу, 28 июня, ребят на общегородском выпускном поздравил мэр Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего на праздник были приглашены 1500 человек — не только школьники, но также их родители и педагоги. Помимо медалистов в мероприятии приняли участие победители и призеры предметных олимпиад — их в городе 208, ребята с достижениями в спорте и творчестве, а также финалисты проекта «Большая перемена» и стобалльники ЕГЭ.
Обращаясь к школьникам с поздравительным словом, мэр Владислав Пинаев выразил надежду, что многие из них останутся учиться и работать в родном Нижнем Тагиле.
В конце мая стало известно, что на золотые медали в Нижнем Тагиле претендуют 150 человек.