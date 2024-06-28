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Школы Нижнего Тагила в 2024 году побили рекорд по числу медалистов

Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году

28 июня 2024, 15:40
Фото: 1MI

Школы Нижнего Тагила в 2024 году побили рекорд по числу медалистов

В Нижнем Тагиле 160 выпускников 11 классов отмечены медалями за особые успехи в учении первой и второй степеней.

Отличные успехи показали школьники из 29 учебных заведений Нижнего Тагила. В пятницу, 28 июня, ребят на общегородском выпускном поздравил мэр Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на праздник были приглашены 1500 человек — не только школьники, но также их родители и педагоги. Помимо медалистов в мероприятии приняли участие победители и призеры предметных олимпиад — их в городе 208, ребята с достижениями в спорте и творчестве, а также финалисты проекта «Большая перемена» и стобалльники ЕГЭ.

Обращаясь к школьникам с поздравительным словом, мэр Владислав Пинаев выразил надежду, что многие из них останутся учиться и работать в родном Нижнем Тагиле.

В конце мая стало известно, что на золотые медали в Нижнем Тагиле претендуют 150 человек.

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