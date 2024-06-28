Специалисты обсудили отношение россиян к изменениям в налоговой системе РФ

Также, по данным ИНСОМАР и ВЦИОМ, люди должны быть в курсе, на что будут тратиться их деньги, собранные посредством налогов. Начальник департамента региональных программ Дарья Кислицына подчеркнула, что все средства будут идти на воплощение в жизнь поставленных социальных задач, которые необходимо решать.