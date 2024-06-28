Специалисты обсудили отношение россиян к изменениям в налоговой системе РФ

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
О предстоящих налоговых изменениях, по данным ВЦИОМ, знают 58% жителей РФ. При этом респонденты считают, что обновления в отчислениях налогов сделают более справедливой финансово-экономическую систему в стране, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
По словам Федорова, 84% населения также положительно относится к «семейным выплатам». Руководитель Центра считает, что предложения властей по изменениям налоговой системы крупных недовольств не вызвало, пишет «Росбалт».
При этом россияне, среди которых проводился опрос, считают, что данные изменения должны касаться в первую очередь очень богатых людей, чтобы сократить разрыв между обеспеченными и бедными слоями общества, рассказал директор ИНСОМАР Виктор Потуремский.
По мнению зампреда Комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, справедливость является частью традиционных духовных и нравственных ценностей жителей страны, поэтому грядущие изменения они воспринимают позитивно.
Глава «независимого общественного мониторинга» Алена Булгакова рассказала, что по данной реформе многие палаты регионов предложили свои корректировки и замечания. К примеру, на Крайнем Севере из-за новшеств есть риск снижения зарплат. В связи с этим было внесено предложение подумать над возможностью изменения налогообложения для людей, проживающих в таких регионах.
Также, по данным ИНСОМАР и ВЦИОМ, люди должны быть в курсе, на что будут тратиться их деньги, собранные посредством налогов. Начальник департамента региональных программ Дарья Кислицына подчеркнула, что все средства будут идти на воплощение в жизнь поставленных социальных задач, которые необходимо решать.
Напомним, в мае 2024 года Минфин внес законопроект о внесении обновлений в шкалу НДФЛ. Так, физлица будут платить до 22% подоходного налога. При этом новая шкала будет начинаться от 13%.