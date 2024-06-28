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Жителю Нижнего Тагила грозит тюремный срок за оскорбление судебного пристава

Тагильчанину грозит тюрьма за оскорбление судебного пристава

28 июня 2024, 06:00
Фото: 1MI

Жителю Нижнего Тагила грозит тюремный срок за оскорбление судебного пристава

Мужчина из Нижнего Тагила, задолжавший более 20 миллионов рублей, был привлечен к уголовной ответственности за оскорбление судебного пристава.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области, инцидент произошел, когда судебный пристав приехала к дому должника для ареста его автомобиля BMW X5.

Когда машина была частично погружена на эвакуатор, мужчина начал публично оскорблять судебного пристава, угрожая ей и крича нецензурную брань. Его слова слышали не только сотрудники ГИБДД, но и прохожие.

Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В случае неоплаты штрафа, мужчине грозят исправительные работы на срок до 1 года.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга прятался от судебных приставов в диване.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Должник#Оскорбление#Наказание#Пристав#Екатеринбург#Инцидент
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