Тагильчанину грозит тюрьма за оскорбление судебного пристава

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:26
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области, инцидент произошел, когда судебный пристав приехала к дому должника для ареста его автомобиля BMW X5.
Когда машина была частично погружена на эвакуатор, мужчина начал публично оскорблять судебного пристава, угрожая ей и крича нецензурную брань. Его слова слышали не только сотрудники ГИБДД, но и прохожие.
Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В случае неоплаты штрафа, мужчине грозят исправительные работы на срок до 1 года.
Напомним, ранее житель Екатеринбурга прятался от судебных приставов в диване.