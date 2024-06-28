tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся во время представления

Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся во время представления

28 июня 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney
В Театре музкомедии в Екатеринбурге произошел пожар во время представления. Инцидент случился 27 июня 2024 года.

В тот момент, когда на сцене было выступление кабаре «Сильвана», вспыхнул огонь на декорациях. По словам очевидицы, зрителей попросили выйти из зала и в течение нескольких минут сотрудники театра сами потушили пожар, пишет Е1.

После того, как возгорание было устранено, выступление продолжилось дальше. Екатеринбурженка отметила, что зрители даже не поняли, что случилось.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в жилой квартире. В результате возгорания погиб хозяин жилья.

Две сотни человек спаслись от пожара в мебельном центре в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем ТагилеНазвана возможная причина пожара в частном доме под ПервоуральскомОколо ЭКСПО в Екатеринбурге вспыхнул битум
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#Театр#ЧП#Зрители#Очевидцы#Представление#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Зарплаты на заводах Нижнего Тагила превысили 71 тысячу рублей
Вчера, 06:31
Ближайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августа
Вчера, 11:41
До +30 снова потеплеет в Екатеринбурге
Вчера, 05:15
Уральский полпред Якушев наставляет бойца СВО в кадровом проекте «Время героев»
Вчера, 17:29
Дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью
Вчера, 06:58