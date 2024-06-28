Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся во время представления

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
В тот момент, когда на сцене было выступление кабаре «Сильвана», вспыхнул огонь на декорациях. По словам очевидицы, зрителей попросили выйти из зала и в течение нескольких минут сотрудники театра сами потушили пожар, пишет Е1.
После того, как возгорание было устранено, выступление продолжилось дальше. Екатеринбурженка отметила, что зрители даже не поняли, что случилось.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в жилой квартире. В результате возгорания погиб хозяин жилья.