Трамвай и автомобиль не поделили рельсы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Автомобиль Daewoo и трамвай маршрута №24 столкнулись в районе улицы Победы вечером в пятницу, 28 июня. На место выехали сотрудники ГАИ и скорая помощь, пишет Е1 со ссылкой на сообщение очевидца.
Трамвай ударил иномарку в бок слева, где находится водительское сидение. При каких обстоятельствах авто оказалось на рельсах, предстоит выяснить в ходе расследования.
Данных о пострадавших пока нет.
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