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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

В Екатеринбурге столкнулись трамвай и автомобиль

Трамвай и автомобиль не поделили рельсы в Екатеринбурге

28 июня 2024, 15:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге столкнулись трамвай и автомобиль

В Екатеринбурге на улице Победы прямо на рельсах жестко столкнулись трамвай и легковое авто.

Автомобиль Daewoo и трамвай маршрута №24 столкнулись в районе улицы Победы вечером в пятницу, 28 июня. На место выехали сотрудники ГАИ и скорая помощь, пишет Е1 со ссылкой на сообщение очевидца.

Трамвай ударил иномарку в бок слева, где находится водительское сидение. При каких обстоятельствах авто оказалось на рельсах, предстоит выяснить в ходе расследования.

Данных о пострадавших пока нет.

В Екатеринбурге автолюбитель протаранил машины Росгвардии.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Скорая помощь#Трамвай#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург
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