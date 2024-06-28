Усы, лапы и хвост больше не в моде: свердловчане могут оформить паспорт для кота

Матроскин в свое время сетовал на несправедливость, из-за которой котам по причине отсутствия документов почтальоны не выдают посылки. Но теперь пушистые мурлыки смогут предъявлять не только классические «усы, лапы и хвост». Документ стоит более 5 тысяч рублей, но авторы инициативы уверены в том, что это не просто прикол. В паспорт для котиков можно вносить не только информацию о кличке и дате рождения, но и сведения о вакцинации, аллергиях на лекарственные препараты и стерилизации.