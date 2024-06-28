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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Россиянам предлагают оформлять паспорта на домашних питомцев

Усы, лапы и хвост больше не в моде: свердловчане могут оформить паспорт для кота

28 июня 2024, 11:34
Фото: 1MI

Россиянам предлагают оформлять паспорта на домашних питомцев

Паспорт для домашнего любимца выглядит точь-в точь как настоящий — с ламинированной страницей, голограммой и водяными знаками.

Домашние питомцы в России в скором времени могут обзавестись самыми настоящими документами. На популярном сайте объявлений появились объявления с предложением оформить собакам и кошкам документы, которые внешне очень напоминают паспорт гражданина Российской Федерации.

Фото: скрин объявления на Avito

Матроскин в свое время сетовал на несправедливость, из-за которой котам по причине отсутствия документов почтальоны не выдают посылки. Но теперь пушистые мурлыки смогут предъявлять не только классические «усы, лапы и хвост». Документ стоит более 5 тысяч рублей, но авторы инициативы уверены в том, что это не просто прикол. В паспорт для котиков можно вносить не только информацию о кличке и дате рождения, но и сведения о вакцинации, аллергиях на лекарственные препараты и стерилизации.

Фото: скрин объявления на Avito

Приживется ли инициатива — сказать сложно. Но сегодняшний день такой паспорт является не более чем сувениром. Обычный ветеринарный паспорт международного образца, который, например, понадобится для перевозки животного в поезде или самолете, заменить собой он не может.

Ранее специалист рассказал о неочевидной причине, по которой кошка расчесывает себя до крови.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Животные#Домашние животные#Вакцинация#Природа#Питомцы#Екатеринбург#Аллергия#Стерилизация#Паспорт для кота#Ветеринарный паспорт
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