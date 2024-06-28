Усы, лапы и хвост больше не в моде: свердловчане могут оформить паспорт для кота

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Домашние питомцы в России в скором времени могут обзавестись самыми настоящими документами. На популярном сайте объявлений появились объявления с предложением оформить собакам и кошкам документы, которые внешне очень напоминают паспорт гражданина Российской Федерации.
Матроскин в свое время сетовал на несправедливость, из-за которой котам по причине отсутствия документов почтальоны не выдают посылки. Но теперь пушистые мурлыки смогут предъявлять не только классические «усы, лапы и хвост». Документ стоит более 5 тысяч рублей, но авторы инициативы уверены в том, что это не просто прикол. В паспорт для котиков можно вносить не только информацию о кличке и дате рождения, но и сведения о вакцинации, аллергиях на лекарственные препараты и стерилизации.
Приживется ли инициатива — сказать сложно. Но сегодняшний день такой паспорт является не более чем сувениром. Обычный ветеринарный паспорт международного образца, который, например, понадобится для перевозки животного в поезде или самолете, заменить собой он не может.
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