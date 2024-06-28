В Екатеринбурге депутат не отчитался о доходах и лишился мандата

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Прокуратура Гаринского района Екатеринбурга выявила грубое нарушение антикоррупционного законодательства со стороны одного из депутатов местной думы.
В процессе проверки выяснилось, что депутат не отчитался о своих доходах, расходах, а также о принадлежащем его семье имуществе и обязательствах за 2023 год, несмотря на то, что по закону за это предусматривается лишение мандата.
Представители прокуратуры донесли данные сведения до председателя думы, указав на необходимость устранения нарушения, и депутаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Этот случай напоминает о важности соблюдения антикоррупционного законодательства всеми должностными лицами, вне зависимости от занимаемого положения.