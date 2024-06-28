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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Екатеринбурге депутата из-за сокрытия доходов лишили мандата

В Екатеринбурге депутат не отчитался о доходах и лишился мандата

28 июня 2024, 13:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге депутата из-за сокрытия доходов лишили мандата

Прокуратура Гаринского округа Свердловской области добилась досрочного лишения мандата депутата после проверки.

Прокуратура Гаринского района Екатеринбурга выявила грубое нарушение антикоррупционного законодательства со стороны одного из депутатов местной думы.

В процессе проверки выяснилось, что депутат не отчитался о своих доходах, расходах, а также о принадлежащем его семье имуществе и обязательствах за 2023 год, несмотря на то, что по закону за это предусматривается лишение мандата.

Представители прокуратуры донесли данные сведения до председателя думы, указав на необходимость устранения нарушения, и депутаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Этот случай напоминает о важности соблюдения антикоррупционного законодательства всеми должностными лицами, вне зависимости от занимаемого положения.

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#Екатерина Смирнова#Политика#Коррупция#Власть#Екатеринбург
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