В Екатеринбурге отца осудили за смерть дочери от удара током

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
В Екатеринбурге суд вынес приговор 34-летнему мужчине, по вине которого погибла его двухлетняя дочь. Трагедия произошла из-за халатности отца, не обеспечившего безопасность ребенка в квартире.
Мужчина, находясь дома, не уследил за маленькой дочерью. Малышка взялась руками за оголенные провода на кухне и получила смертельный удар током. Отец в это время спал.
Суд квалифицировал халатность отца как причинение смерти по неосторожности. Мужчина целиком признал свою вину и раскаялся в беспечности.
Подсудимому определили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. с мужчины также удержат десять процентов доходов в пользу государства. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.