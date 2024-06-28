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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Екатеринбурге мужчина отправится в тюрьму за гибель дочери от удара током

В Екатеринбурге отца осудили за смерть дочери от удара током

28 июня 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге мужчина отправится в тюрьму за гибель дочери от удара током

1,6 лет тюрьмы назначил суд жителю Екатеринбурга за причинение смерти по неосторожности своей дочери.

В Екатеринбурге суд вынес приговор 34-летнему мужчине, по вине которого погибла его двухлетняя дочь. Трагедия произошла из-за халатности отца, не обеспечившего безопасность ребенка в квартире.

Мужчина, находясь дома, не уследил за маленькой дочерью. Малышка взялась руками за оголенные провода на кухне и получила смертельный удар током. Отец в это время спал.

Суд квалифицировал халатность отца как причинение смерти по неосторожности. Мужчина целиком признал свою вину и раскаялся в беспечности.

Подсудимому определили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. с мужчины также удержат десять процентов доходов в пользу государства. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#ЧП#Екатеринбург
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