В Екатеринбурге отца осудили за смерть дочери от удара током

Мужчина, находясь дома, не уследил за маленькой дочерью. Малышка взялась руками за оголенные провода на кухне и получила смертельный удар током. Отец в это время спал.



Суд квалифицировал халатность отца как причинение смерти по неосторожности. Мужчина целиком признал свою вину и раскаялся в беспечности.



Подсудимому определили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. с мужчины также удержат десять процентов доходов в пользу государства. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.