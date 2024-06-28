В колонию Нижнего Тагила этапирован экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
ИК-13 предназначена для экс-работников системы правоохранительных и административных органов. О том, что Стрелкова этапировали именно туда, писал Telegram-канал Mash.
Также сообщается, что в последнее время родственники не виделись с осужденным. Материалы из суда они получили 24 июня.
Напомним, об этапировании экс-министра 27 июня рассказал его адвокат Гаджи Алиев. Он не смог сообщить, куда именно отправлен его подзащитный. Сам Стрелков получил 4 года тюрьмы за призывы к экстремизму. Однако свою вину он не признает.