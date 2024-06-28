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В колонию Нижнего Тагила этапирован экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

В колонию Нижнего Тагила этапирован экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

28 июня 2024, 08:47
Фото: 1MI
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был отправлен в колонию «Красная утка» в Нижнем Тагиле.

ИК-13 предназначена для экс-работников системы правоохранительных и административных органов. О том, что Стрелкова этапировали именно туда, писал Telegram-канал Mash.

Также сообщается, что в последнее время родственники не виделись с осужденным. Материалы из суда они получили 24 июня.

Напомним, об этапировании экс-министра 27 июня рассказал его адвокат Гаджи Алиев. Он не смог сообщить, куда именно отправлен его подзащитный. Сам Стрелков получил 4 года тюрьмы за призывы к экстремизму. Однако свою вину он не признает.

Игорю Стрелкову вынесли приговор за призывы к экстремизму
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Колония#Ик-13#Екатеринбург#Этап
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