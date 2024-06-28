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Бывший директор училища в Нижнем Тагиле умерла на 78 году жизни

В Нижнем Тагиле на 78 году жизни не стало заслуженного учителя России

28 июня 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney

Бывший директор училища в Нижнем Тагиле умерла на 78 году жизни

В Нижнем Тагиле умерла в 77 лет заслуженный учитель России Галина Филимоновна.

Галина Филимонова 26 лет проработала директором в торгового-кулинарном училище. Бывшие коллеги отзываются о ней как о строгой и требовательной преподавательнице, а также как он добром и порядочном человеке, рассказали TagilCity.ru в похоронной организации «Реквием».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Филимонова также работала в горно-металлургическом учебном учреждении и техникуме промышленных технологий и транспорта. В течение своей профессиональной деятельности ей вручали много наград, благодарностей и грамот.

Прощание с тагильчанкой пройдет 28 июня 2024 года в похоронном доме «Реквием» на улице Челюскинцев.

Напомним, в Екатеринбурге умер бизнесмен Андрей Хорошилов, который незаконно строил бизнес-центр «Призма».

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