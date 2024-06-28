В Нижнем Тагиле на 78 году жизни не стало заслуженного учителя России

Галина Филимонова 26 лет проработала директором в торгового-кулинарном училище. Бывшие коллеги отзываются о ней как о строгой и требовательной преподавательнице, а также как он добром и порядочном человеке, рассказали TagilCity.ru в похоронной организации «Реквием».