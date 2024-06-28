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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Свердловской области выплатят до шести тысяч рублей школьникам на форму

В Свердловской области увеличатся выплаты многодетным семьям к школе

28 июня 2024, 11:55
Фото: 1MI

В Свердловской области выплатят до шести тысяч рублей школьникам на форму

В 2024 году размер помощи детям из многодетных семей составит от 4 до 6 тысяч рублей.

Денежные средства можно будет потратить на приобретение школьной формы и спортивной одежды для занятий физкультурой.

Поддержка предоставляется тем многодетным семьям, у кого доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, сообщили в департаменте информполитики.

В этом году помощь получат почти 8 тысяч детей из многодетных семей. В 2023 году поддержка была предоставлена 4 790 детям.

За последние 11 лет количество многодетных семей в Свердловской области увеличилось в 2,5 раза и достигло 69 тысяч. В этих семьях воспитывается 229 тысяч детей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#Семья#Соцвыплаты#Екатеринбург
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