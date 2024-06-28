В Свердловской области увеличатся выплаты многодетным семьям к школе

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Денежные средства можно будет потратить на приобретение школьной формы и спортивной одежды для занятий физкультурой.
Поддержка предоставляется тем многодетным семьям, у кого доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, сообщили в департаменте информполитики.
В этом году помощь получат почти 8 тысяч детей из многодетных семей. В 2023 году поддержка была предоставлена 4 790 детям.
За последние 11 лет количество многодетных семей в Свердловской области увеличилось в 2,5 раза и достигло 69 тысяч. В этих семьях воспитывается 229 тысяч детей.