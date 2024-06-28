В центре Нижнего Тагила начали работать новые светофоры

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Сейчас сотрудники нижнетагильского Центра организации движения наносят на дорогах специальную разметку, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем аккаунте во ВКонтакте.
Транспортное движение по Газетной улице от улицы Мира до Октябрьской Революции временно сделали двусторонним. Горожанам рекомендуют соблюдать внимательность на дороге.
Напомним, 12 июня в Нижнем Тагиле часть улицы Октябрьской Революции была готова к тестовому запуску транспортного движения.