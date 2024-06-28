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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В центре Нижнего Тагила начали работать новые светофоры

В центре Нижнего Тагила начали работать новые светофоры

28 июня 2024, 09:25
Фото: 1MI
Новые светофоры начали работать на перекрестках улиц Октябрьской Революции — Циолковского и Газетная — Октябрьской Революции. Объекты включили 28 июня 2024 года.

Сейчас сотрудники нижнетагильского Центра организации движения наносят на дорогах специальную разметку, рассказал мэр города Владислав Пинаев в своем аккаунте во ВКонтакте.

Транспортное движение по Газетной улице от улицы Мира до Октябрьской Революции временно сделали двусторонним. Горожанам рекомендуют соблюдать внимательность на дороге.

Напомним, 12 июня в Нижнем Тагиле часть улицы Октябрьской Революции была готова к тестовому запуску транспортного движения.

На двух перекрестках в Нижнем Тагиле перестанут работать светофоры
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