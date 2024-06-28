Затянувшееся расследование, формальдегид, новая прописка и погода на День молодежи

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Родственники женщины, пострадавшей в прошлом году из-за наезда катера на сап в Нижнем Тагиле, считают, что расследование не сдвигается с мертвой точки. В поисках правды они обратились в прокуратуру и редакцию TagilCity.ru. Внутренняя проверка в СУ СК показала, что следователь, который занимался делом Ирины Подмазовой, действительно допустил волокиту.
Тагильчане снова были вынуждены дышать тяжелым воздухом с примесью формальдегида: замеры «Уральского УГМС» показали превышение вредного вещества в воздухе 18 и 19 июня. Превышение ПДК было зафиксировано на уровне 1,5.
Почти 1200 человек в скором времени поменяют прописку в паспорте. Речь идет о жителях поселка «Покровское-1», который уже в скором времени изменит название на Сокол и станет частью Нижнего Тагила. В гордуме попросили мэрию оказать максимальное содействие и организовать выездную работу пункта МФЦ, чтобы процесс смены документов прошел максимально безболезненно для людей.
29 июня в Нижнем Тагиле отметит День молодежи. Синоптики уже успели огорчить тагильчан: погода будет далеко не праздничная. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и тучи. А астрономы к тому же обещают пятибалльную магнитную бурю.
С 1 июля в силу вступают важные изменения, которые затронут интересы многих жителей Свердловской области. В частности, будут повышены тарифы на услуги ЖКХ и розничные цены на крепкий алкоголь. Свердловчане больше не смогут получить льготную ипотеку под 8%, но зато не будут отдавать комиссию при оплату коммунальных услуг.