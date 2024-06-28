Затянувшееся расследование, формальдегид, новая прописка и погода на День молодежи

С 1 июля в силу вступают важные изменения, которые затронут интересы многих жителей Свердловской области. В частности, будут повышены тарифы на услуги ЖКХ и розничные цены на крепкий алкоголь. Свердловчане больше не смогут получить льготную ипотеку под 8%, но зато не будут отдавать комиссию при оплату коммунальных услуг.