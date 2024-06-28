Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в травмпункте

По словам одной из пациенток, людям приходится занимать очередь в травмпункт в шесть часов утра. При этом многие пациенты на инвалидных колясках и с переломами. Так, женщина рассказала, что пришла закрыть больничный к восьми утра, а попала на прием только около полудня, пишет Е1.