Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в травмпункте

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По словам одной из пациенток, людям приходится занимать очередь в травмпункт в шесть часов утра. При этом многие пациенты на инвалидных колясках и с переломами. Так, женщина рассказала, что пришла закрыть больничный к восьми утра, а попала на прием только около полудня, пишет Е1.
Как рассказал очевидец, очереди в медучреждениях образовываются в связи с тем, что в городе сейчас действует только два травмпункта и из-за этого сотрудники не могут справиться с увеличенной нагрузкой, так как посетителей стало значительно больше.
Кроме пациентов с травмами также приходят горожане на перевязку или для закрытия больничного.
Напомним, 2 апреля 2024 года в Екатеринбурге образовалась большая очередь в ГИБДД. По словам посетителей, это было из-за мигрантов, которые меняли свои водительские права на российские.