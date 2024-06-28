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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в травмпункте

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в травмпункте

28 июня 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в травмпункте больницы №2, которая находится в Северном переулке.

По словам одной из пациенток, людям приходится занимать очередь в травмпункт в шесть часов утра. При этом многие пациенты на инвалидных колясках и с переломами. Так, женщина рассказала, что пришла закрыть больничный к восьми утра, а попала на прием только около полудня, пишет Е1.

Как рассказал очевидец, очереди в медучреждениях образовываются в связи с тем, что в городе сейчас действует только два травмпункта и из-за этого сотрудники не могут справиться с увеличенной нагрузкой, так как посетителей стало значительно больше.

Кроме пациентов с травмами также приходят горожане на перевязку или для закрытия больничного.

Напомним, 2 апреля 2024 года в Екатеринбурге образовалась большая очередь в ГИБДД. По словам посетителей, это было из-за мигрантов, которые меняли свои водительские права на российские.

В Екатеринбурге судентам УрФУ пришлось 13 часов стоять в очереди для сдачи экзамена
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#Елизавета Зиборова#Общество#Травмпункт#Больница#Врачи#Пациенты#Нагрузка#Травмы#Екатеринбург#Очереди#Инцидент
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