200 детей на Вагонке в Нижнем Тагиле ждут открытия садика после ремонта

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На конец мая 2024 года завершена замена трубопровода горячего водоснабжения на вводе в здание. Дефекты штукатурного слоя на фасаде детского сада обследованы. Работы по его ремонту планируют завершить до 1 сентября. Они начнутся после выделения субсидий на цели, которые не были ранее запланированы в бюджете.
До закрытия детсад №192 посещали 200 воспитанников.
Воспитанники детского сада № 192 — 200 человек распределены в 5 детских садов, которые находятся в Алтайском микрорайоне. Больше всего малышей (71 человек) отправлены детский сад № 112. Остальные распределены по дошкольным учреждениям № 122, 143, 199 и 204, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила,
А в Управлении образования TagilCity.ru сообщили, что во всех садиках, куда были распределены дети, имеются все условия для содержания. Они соответствуют санитарным нормам: раздевалки, спальни, помещения для занятий, туалетные комнаты. С детьми проводятся занятия по федеральной образовательной программой дошкольного образования.
Также функционирует группа для детей с тяжелым нарушением речи. Там имеется логоуголок, и для дошкольников организовано место для индивидуальных занятий с логопедом.
Воспитанники дошкольного учреждения №192 принимают участие во всех мероприятиях детских садов Нижнего Тагила. Они посещают выставки, театральные фестивали, участвуют в конкурсах.
Частично дидактические игры и пособия принесены из детского сада №192. Сейчас во всех группах в достаточном количестве есть игры и игрушки, настольные игры, книжки, пазлы и все, что необходимо для обучения дошкольников, — отметили в Управлении образования.
На сегодняшний день в детском саду №112 занятия консультационного центра для родителей с детьми раннего возраста организуются в дополнительных помещениях.
Однако, родители воспитанников закрытого детсада не очень довольны тем, что на время ремонта малышей приходится возить далеко от дома.
Пока приходится возить ребенка в другой садик. Он тоже на Алтайке, но в другом конце, а это не очень удобно. Ладно, мы на машине, но ведь есть те, кто пешком ходит, — ранее рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников.
Детский сад в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила временно закрыли в начале 2024 года из-за ремонта на сетях теплоснабжения и канализации.