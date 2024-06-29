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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Нижнем Тагиле ремонтируют детский сад №192

200 детей на Вагонке в Нижнем Тагиле ждут открытия садика после ремонта

29 июня 2024, 09:33
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле ремонтируют детский сад №192

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт детского сада №192, который находится в Дзержинском районе. Его планируют открыть к началу учебного года. Пока 200 воспитанников распределены по другим дошкольным учреждениям.

На конец мая 2024 года завершена замена трубопровода горячего водоснабжения на вводе в здание. Дефекты штукатурного слоя на фасаде детского сада обследованы. Работы по его ремонту планируют завершить до 1 сентября. Они начнутся после выделения субсидий на цели, которые не были ранее запланированы в бюджете.

До закрытия детсад №192 посещали 200 воспитанников.

Воспитанники детского сада № 192 — 200 человек распределены в 5 детских садов, которые находятся в Алтайском микрорайоне. Больше всего малышей (71 человек) отправлены детский сад № 112. Остальные распределены по дошкольным учреждениям № 122, 143, 199 и 204, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила,

А в Управлении образования TagilCity.ru сообщили, что во всех садиках, куда были распределены дети, имеются все условия для содержания. Они соответствуют санитарным нормам: раздевалки, спальни, помещения для занятий, туалетные комнаты. С детьми проводятся занятия по федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Также функционирует группа для детей с тяжелым нарушением речи. Там имеется логоуголок, и для дошкольников организовано место для индивидуальных занятий с логопедом.

Воспитанники дошкольного учреждения №192 принимают участие во всех мероприятиях детских садов Нижнего Тагила. Они посещают выставки, театральные фестивали, участвуют в конкурсах.

Частично дидактические игры и пособия принесены из детского сада №192. Сейчас во всех группах в достаточном количестве есть игры и игрушки, настольные игры, книжки, пазлы и все, что необходимо для обучения дошкольников, — отметили в Управлении образования.

На сегодняшний день в детском саду №112 занятия консультационного центра для родителей с детьми раннего возраста организуются в дополнительных помещениях.

Ремонт детсада №192 в Нижнем ТагилеРемонт детсада №192 в Нижнем Тагиле
Ремонт детсада №192 в Нижнем ТагилеРемонт детсада №192 в Нижнем Тагиле
Ремонт детсада №192 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Однако, родители воспитанников закрытого детсада не очень довольны тем, что на время ремонта малышей приходится возить далеко от дома.

Пока приходится возить ребенка в другой садик. Он тоже на Алтайке, но в другом конце, а это не очень удобно. Ладно, мы на машине, но ведь есть те, кто пешком ходит, — ранее рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников.

Детский сад в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила временно закрыли в начале 2024 года из-за ремонта на сетях теплоснабжения и канализации.

Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
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