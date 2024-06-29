200 детей на Вагонке в Нижнем Тагиле ждут открытия садика после ремонта

На конец мая 2024 года завершена замена трубопровода горячего водоснабжения на вводе в здание. Дефекты штукатурного слоя на фасаде детского сада обследованы. Работы по его ремонту планируют завершить до 1 сентября. Они начнутся после выделения субсидий на цели, которые не были ранее запланированы в бюджете.