Аварийная посадка самолета в екатеринбургском «Кольцово» могла произойти из-за шасси

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
О возможной причине внештатной ситуации при посадке в аэропорту «Кольцово» рассказал источник E1.
По его словам, самолет после приземления «сидел на брюхе». Каких-либо признаков внешний повреждений не было. Скорее всего, самолет по какой-то причине не смог выпустить шасси. Все случилось в районе 13:30 субботы, 29 июня.
Напомним, что о выкатывании лайнера, следовавшего из Тобольска, сообщили в пресс-службе аэропорта.