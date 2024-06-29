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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

У совершившего аварийную посадку самолета в Екатеринбурге не раскрылись шасси

Аварийная посадка самолета в екатеринбургском «Кольцово» могла произойти из-за шасси

29 июня 2024, 10:22
Фото: Telegram-канал «Вечерние ведомости»

У совершившего аварийную посадку самолета в Екатеринбурге не раскрылись шасси

У борта RA-67156, который в свердловском аэропорту «Кольцово» выкатился за полосу при приземлении, не сработали шасси.

О возможной причине внештатной ситуации при посадке в аэропорту «Кольцово» рассказал источник E1.

По его словам, самолет после приземления «сидел на брюхе». Каких-либо признаков внешний повреждений не было. Скорее всего, самолет по какой-то причине не смог выпустить шасси. Все случилось в районе 13:30 субботы, 29 июня.

Напомним, что о выкатывании лайнера, следовавшего из Тобольска, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Кольцово#Самолет#Тобольск#Екатеринбург#Аварийная посадка#Приземление#Инцидент#Шасси#Внештатная ситуация
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