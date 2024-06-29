Часть Екатеринбурга и семь свердловских поселков остались без света из-за бури

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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В субботу, 29 июня, обесточен целый ряд населенных пунктов Свердловской области. На месте уже работают аварийные бригады, пишет Ura.ru со ссылкой на «Россети Урал».
Восстановительные работы идут в Сысерти, с. Патруши, п. Двуреченске, п. Растущий, с. Логиново, п. Косулино и в Ревде, — говорится в сообщении «Россетей».
Также свет отключался в центральной части Екатеринбурга. Дома были переведены на резервные источники энергоснабжения.
Ранее экстренное предупреждение о плохой погоде в День молодежи выпустило ГУ МЧС.