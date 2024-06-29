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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Центр Екатеринбурга и семь свердловских населенных пунктов остались без света

Часть Екатеринбурга и семь свердловских поселков остались без света из-за бури

29 июня 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Центр Екатеринбурга и семь свердловских населенных пунктов остались без света

Из-за сильного шторма в городах и поселках Свердловской области отключился свет.

В субботу, 29 июня, обесточен целый ряд населенных пунктов Свердловской области. На месте уже работают аварийные бригады, пишет Ura.ru со ссылкой на «Россети Урал».

Восстановительные работы идут в Сысерти, с. Патруши, п. Двуреченске, п. Растущий, с. Логиново, п. Косулино и в Ревде, — говорится в сообщении «Россетей».

Также свет отключался в центральной части Екатеринбурга. Дома были переведены на резервные источники энергоснабжения.

Ранее экстренное предупреждение о плохой погоде в День молодежи выпустило ГУ МЧС.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Погода#Энергоснабжение#Шторм#День молодежи#Екатеринбург#Россети Урал#Буря#Отключение света#Аварийные бригады#ГУ МЧС
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