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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Грузовик снес остановку и опрокинулся в селе под Невьянском

Грузовик въехал в остановку и опрокинулся в селе Шурала под Невьянском

29 июня 2024, 06:15
Фото: паблик «Инцидент Невьянск»

Грузовик снес остановку и опрокинулся в селе под Невьянском

Остановочный павильон вырвало с корнем из земли после наезда грузовика в селе Шурала под Невьянском.

О происшествии сообщает паблик «Инцидент Невьянск». По словам очевидцев, грузовик ехал с превышением скорости и не соблюдал положенное в населенном пункте ограничение в 40 км/ч.

Фото: паблик «Инцидент Невьянск»

В момент ДТП по счастливой случайности около павильона никого не было — обычно на этой остановке есть люди.

Сколько должно пострадать людей, тротуров нет, гоняют, как на трассе… И плевали они на эти знаки 40 по селу, — отметил один из свидетелей аварии.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Островского остановка упала на машину из-за сильного ветра.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ДТП#Остановка#Невьянск#Скорость#Грузовик#Свидетель#Ограничение#Павильон#18+#Екатеринбург#Авария#Шурала
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