Грузовик въехал в остановку и опрокинулся в селе Шурала под Невьянском

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
О происшествии сообщает паблик «Инцидент Невьянск». По словам очевидцев, грузовик ехал с превышением скорости и не соблюдал положенное в населенном пункте ограничение в 40 км/ч.
В момент ДТП по счастливой случайности около павильона никого не было — обычно на этой остановке есть люди.
Сколько должно пострадать людей, тротуров нет, гоняют, как на трассе… И плевали они на эти знаки 40 по селу, — отметил один из свидетелей аварии.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Островского остановка упала на машину из-за сильного ветра.