Очень сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область

Буря была вызвана выбросом солнечной массы. Она началась около 16:00 по екатеринбургскому времени и закончилась за полночь, то есть уже 29 июня. Ученые прогнозировали это космическое событие, однако считали, что буря будет очень слабой. Но плазменное облако, которое, как предполагалось, должно было лишь слегка задеть Землю, изменило траекторию. В результате был нанесен намного более сильный удар.