Очень сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Землю снова лихорадит: в пятницу, 28 июня, произошла магнитная буря силой G4. Это предпоследний уровень степени возмущенности магнитосферы. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Буря была вызвана выбросом солнечной массы. Она началась около 16:00 по екатеринбургскому времени и закончилась за полночь, то есть уже 29 июня. Ученые прогнозировали это космическое событие, однако считали, что буря будет очень слабой. Но плазменное облако, которое, как предполагалось, должно было лишь слегка задеть Землю, изменило траекторию. В результате был нанесен намного более сильный удар.
Во время сильных магнитных работ может нарушаться работа цифровых устройств, сотовой связи. Люди нередко чувствуют недомогание: головные боли, учащенное сердцебиение, усталость. Врачи советуют ограничить в такие дни физические нагрузки, отказаться от алкоголя и хорошо высыпаться.
Ранее астрономы предупредили о том, что Солнце готовится нанести сильный удар по Земле.