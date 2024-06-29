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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Ливни с ветром обрушились на Средний Урал

Падают деревья и отключается свет: над Средним Уралом бушует шторм

29 июня 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

Ливни с ветром обрушились на Средний Урал

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области разбушевались ливни с сильным ветром. Шторм валит деревья и рвет линии электропередач.

В субботу, 29 июня, на территории Свердловской области разыгрался настоящий шторм. Шквалистый ветер с порывами до 20 м/с заливает улицы населенных пунктов, сносит деревья и остановки. Подборку происшествий, которые случились из-за непогоды, сделало Ura.ru.

На улице Толмачева в Екатеринбурге на дорогу упало дерево — обошлось без повреждений и пострадавших. А вот в Университетском переулке стволы рухнули прямо на машины, перекрыв при этом проезд. Некоторые районы столицы региона остались без света. Электричество, в частности, пропало в квадрате Первомайская, Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Этот квартал пришлось в срочном порядке переводить на резервное питание. В Академическом районе сильный ливень заливает дороги.

Кроме того, в компании «Россети Урал» рассказали, что всего в регионе обесточены семь населенных пунктов. В частности, пострадал Сысертский район.

Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре с ливнями. Такой же прогноз дает «Яндекс.Погода»: по данным ресурса, шторм на Средним Уралом будет бушевать до конца дня 29 июня.

В Нижнем Тагиле дерево рухнуло на припаркованную «Газель».

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Погода#Ураган#Средний Урал#Электроснабжение#Деревья#Шторм#Екатеринбург#Сысертский район#МЧС#Россети Урал
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