Падают деревья и отключается свет: над Средним Уралом бушует шторм

На улице Толмачева в Екатеринбурге на дорогу упало дерево — обошлось без повреждений и пострадавших. А вот в Университетском переулке стволы рухнули прямо на машины, перекрыв при этом проезд. Некоторые районы столицы региона остались без света. Электричество, в частности, пропало в квадрате Первомайская, Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Этот квартал пришлось в срочном порядке переводить на резервное питание. В Академическом районе сильный ливень заливает дороги.