Падают деревья и отключается свет: над Средним Уралом бушует шторм

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В субботу, 29 июня, на территории Свердловской области разыгрался настоящий шторм. Шквалистый ветер с порывами до 20 м/с заливает улицы населенных пунктов, сносит деревья и остановки. Подборку происшествий, которые случились из-за непогоды, сделало Ura.ru.
На улице Толмачева в Екатеринбурге на дорогу упало дерево — обошлось без повреждений и пострадавших. А вот в Университетском переулке стволы рухнули прямо на машины, перекрыв при этом проезд. Некоторые районы столицы региона остались без света. Электричество, в частности, пропало в квадрате Первомайская, Мичурина, Бажова, проспект Ленина. Этот квартал пришлось в срочном порядке переводить на резервное питание. В Академическом районе сильный ливень заливает дороги.
Кроме того, в компании «Россети Урал» рассказали, что всего в регионе обесточены семь населенных пунктов. В частности, пострадал Сысертский район.
Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре с ливнями. Такой же прогноз дает «Яндекс.Погода»: по данным ресурса, шторм на Средним Уралом будет бушевать до конца дня 29 июня.
В Нижнем Тагиле дерево рухнуло на припаркованную «Газель».