Перебегал зебру на красный: 8-летний мальчик угодил под колеса авто в Екатеринбурге

Владелец иномарки в момент аварии был трезв — это показало медицинское освидетельствование. Мать ребенка пояснила, что отпустила ребенка погулять в соседний парк, но не подозревала, что сын решит перейти дорогу на красный. По ее словам, она постоянно проговаривает с ним правила поведения на дороге.