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8-летний мальчик перебегал дорогу на красный и попал под машину в Екатеринбурге

Перебегал зебру на красный: 8-летний мальчик угодил под колеса авто в Екатеринбурге

29 июня 2024, 05:52
Фото: ГАИ Екатеринбурга

8-летний мальчик перебегал дорогу на красный и попал под машину в Екатеринбурге

8-летний ребенок в Екатеринбурге решил перейти перебежать дорогу на красный свет, был сбит и получил травмы головы.

ДТП произошло днем в пятницу, 28 июня, на улице Учителей. Мальчик направлялся на прогулку в ближайший парк и был без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.

Ребенок решил перейти дорогу на красный. 44-летний водитель KIA Sportage заметил мальчика, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в детскую городскую больницу №9.

Фото: ГАИ Екатеринбурга

Владелец иномарки в момент аварии был трезв — это показало медицинское освидетельствование. Мать ребенка пояснила, что отпустила ребенка погулять в соседний парк, но не подозревала, что сын решит перейти дорогу на красный. По ее словам, она постоянно проговаривает с ним правила поведения на дороге.

Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#ДТП#ГАИ#Госпитализация#Медицинское освидетельствование#Правила дорожного движения#18+#Екатеринбург
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