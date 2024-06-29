Перебегал зебру на красный: 8-летний мальчик угодил под колеса авто в Екатеринбурге

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ДТП произошло днем в пятницу, 28 июня, на улице Учителей. Мальчик направлялся на прогулку в ближайший парк и был без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.
Ребенок решил перейти дорогу на красный. 44-летний водитель KIA Sportage заметил мальчика, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали в детскую городскую больницу №9.
Владелец иномарки в момент аварии был трезв — это показало медицинское освидетельствование. Мать ребенка пояснила, что отпустила ребенка погулять в соседний парк, но не подозревала, что сын решит перейти дорогу на красный. По ее словам, она постоянно проговаривает с ним правила поведения на дороге.
Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими.