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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В Екатеринбурге ночью на дороге сбили пешехода в темной одежде

Пешехода в темной одежде и без светоотражателей насмерть сбили в Екатеринбурге

29 июня 2024, 07:44
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ночью на дороге сбили пешехода в темной одежде

В Екатеринбурге под колеса машины ночью попал человек, который шел по проезжей части. Водитель заметил его лишь в последний момент и не успел затормозить.

ДТП со смертельным исходом произошло поздно вечером в пятницу, 28 июня, на улице Мурзинской, сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

Человек в одежде без светоотражающих элементов шел прямо по середине проезжей части. Так как было очень темно и дождливо, водитель, 18-летняя девушка, которая была за рулем Volkswagen Tiguan, не заметила человека и наехала на него. От полученных травм тот скончался.

Водитель была трезва. Она пояснила, что ехала с разрешенной скоростью 60 км/ч. Пешехода заметила в последний момент и применила экстренное торможение, но было поздно. Права водитель получила лишь месяц назад.

Личность погибшего пока не установлена.

Ранее в Екатеринбурге на зебре сбили мальчика, который перебегал дорогу на красный свет.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Транспорт#ДТП#Безопасность#ГИБДД#Пешеход#Екатеринбург#Авария#Светоотражатели
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