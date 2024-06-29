Пешехода в темной одежде и без светоотражателей насмерть сбили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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ДТП со смертельным исходом произошло поздно вечером в пятницу, 28 июня, на улице Мурзинской, сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.
Человек в одежде без светоотражающих элементов шел прямо по середине проезжей части. Так как было очень темно и дождливо, водитель, 18-летняя девушка, которая была за рулем Volkswagen Tiguan, не заметила человека и наехала на него. От полученных травм тот скончался.
Водитель была трезва. Она пояснила, что ехала с разрешенной скоростью 60 км/ч. Пешехода заметила в последний момент и применила экстренное торможение, но было поздно. Права водитель получила лишь месяц назад.
Личность погибшего пока не установлена.
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