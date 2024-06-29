tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В эропорту «Кольцово» в Екатеринбурге самолет выкатился за полосу

Самолет выкатился за полосу в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

29 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI

В эропорту «Кольцово» в Екатеринбурге самолет выкатился за полосу

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» лайнер CRJ-200, который прилетел из Тобольска, после посадки неожиданно выкатился за пределы ВПП.

О внештатной ситуации в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово». В результате инцидента самолет не получил повреждений, пострадавших также нет.

Пассажиры после высадки отправились в терминалы, где в штатном порядке получили багаж.

Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, — говорится в сообщении.

Ранее пассажиры, летевшие из Екатеринбурга в Анталью, на 12 часов застряли в аэропорту Даламана.

Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в аэропорту Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Двух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие местаРейс Екатеринбург — Пхукет задержан на 12 часовВ аэропорту Кольцово эвакуируют людей
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Кольцово#Аэродром#Пассажиры#Тобольск#Аэропорт#Ограничения#Багаж#18+#Екатеринбург#Инцидент#CRJ-200#Воздушные суда#Штатный режим
Подпишитесь
Два дня в Нижнем Тагиле жители дышали формальдегидом
Вчера, 10:42
Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году
Вчера, 15:40
Дерево рухнуло на припаркованную «Газель» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:54
Грузовик въехал в остановку и опрокинулся в селе Шурала под Невьянском
Сегодня, 06:15
В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города
Сегодня, 06:49
Депутат из Екатеринбурга предложил отправлять в зону СВО самокаты
Вчера, 13:48