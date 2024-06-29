Самолет выкатился за полосу в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
О внештатной ситуации в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово». В результате инцидента самолет не получил повреждений, пострадавших также нет.
Пассажиры после высадки отправились в терминалы, где в штатном порядке получили багаж.
Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, — говорится в сообщении.
Ранее пассажиры, летевшие из Екатеринбурга в Анталью, на 12 часов застряли в аэропорту Даламана.