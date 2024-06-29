В Нижнем Тагиле на Вагонке планируется реконструкция площади Славы

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Ранее работы по ремонту бульвара Дзержинского, в том числе площади Славы, выполнялись в 2013 году, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что мероприятия по восстановлению облицовочного покрытия, текущему ремонту пилонов, а также доски Почета ежегодно проводятся в конце апреля — начале мая.
На данный момент в бюджете Нижнего Тагила на ремонт пилонов предусмотрено 50,8 миллиона рублей. Работы планируется выполнить до конца текущего года.
Жители Дзержинского района сообщают о том, что площадь Славы страдает от рук вандалов.
Гранит во многих местах обломан. Хочется, чтобы памятное место привели уже в порядок, ведь там увековечены имена героев, которые защищали Родину, — рассказала редакции тагильчанка Анна.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле начался ремонт памятника горнякам Рудника имени III Интернационала.