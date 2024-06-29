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В Нижнем Тагиле на Вагонке планируется реконструкция площади Славы

В Нижнем Тагиле на Вагонке планируется реконструкция площади Славы

29 июня 2024, 09:37
Фото: tagilcity.ru
До конца 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила планируется отремонтировать площадь Славы. На ремонт пилонов выделено 50,8 миллиона рублей.
Ранее работы по ремонту бульвара Дзержинского, в том числе площади Славы, выполнялись в 2013 году, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там отметили, что мероприятия по восстановлению облицовочного покрытия, текущему ремонту пилонов, а также доски Почета ежегодно проводятся в конце апреля — начале мая.

На данный момент в бюджете Нижнего Тагила на ремонт пилонов предусмотрено 50,8 миллиона рублей. Работы планируется выполнить до конца текущего года.

Фото: tagilcity.ru

Жители Дзержинского района сообщают о том, что площадь Славы страдает от рук вандалов.

Гранит во многих местах обломан. Хочется, чтобы памятное место привели уже в порядок, ведь там увековечены имена героев, которые защищали Родину, — рассказала редакции тагильчанка Анна.
Фото: tagilcity.ru

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле начался ремонт памятника горнякам Рудника имени III Интернационала.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Администрация#Площадь Славы#Ремонт#Военные#Екатеринбург
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