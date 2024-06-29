В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Так называемую архитектурную подсветку зданий впервые включили 28 июня, сообщил мэр Владислав Пинаев.
Led-светильники с датчиками, которые включают подсветку в определенное время, установили на 11 зданиях на Карла Маркса, Ленина и Мира.
Свет преображает город: дома сталинской застройки выглядят по другому — более празднично, у горожан меняется настроение. Именно поэтому работа по оборудованию зданий специальными светильниками будет продолжена, отметил мэр.
Ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила потратит около 72 млн рублей на уличное освещение города до 2026 года.