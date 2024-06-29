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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

В Нижнем Тагиле подсветили дома на центральных улицах

В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города

29 июня 2024, 06:49
Фото: скрин видео Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле подсветили дома на центральных улицах

Некоторые дома Нижнего Тагила красиво засветились вечером в пятницу. Рабочие закончили монтаж подсветки на 11 объектах.

Так называемую архитектурную подсветку зданий впервые включили 28 июня, сообщил мэр Владислав Пинаев.

Led-светильники с датчиками, которые включают подсветку в определенное время, установили на 11 зданиях на Карла Маркса, Ленина и Мира.

Свет преображает город: дома сталинской застройки выглядят по другому — более празднично, у горожан меняется настроение. Именно поэтому работа по оборудованию зданий специальными светильниками будет продолжена, отметил мэр.

Ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила потратит около 72 млн рублей на уличное освещение города до 2026 года.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Центр города#Проспект Мира#Проспект Ленина#Уличное освещение#Дома#Екатеринбург#Архитектурная подсветка#Led-светильники#Улица Карла Маркса
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