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Posted 29 июня, 08:52

Published 29 июня, 08:52

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Защитите семью от непредвиденных расходов на лечение. Оформите ДМС онлайн

Защитите семью от непредвиденных расходов на лечение. Оформите ДМС онлайн

29 июня 2024, 08:52
Фото: АО «СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KSxgN
Хотите, чтобы ваши родственники лечились в лучших клиниках региона? Хотите, чтобы члены вашей семьи не ждали в очередях, а записывались к врачам в удобные дни и часы? Подарите им полис добровольного медицинского страхования «Доктор Лайк» от компании «СОГАЗ».

Выгоды и плюсы полиса ДМС «Доктор Лайк»

Этот полис можно приобрести онлайн — без визита в офис СОГАЗа. В страховку входит полный спектр поликлинических услуг, лабораторные исследования, сезонная вакцинация от гриппа и диспансерный осмотр (для детей).

При оформлении полиса вы можете выбрать и добавить несколько опций, например, стоматологическую медпомощь. Застраховать можно любого человека в возрасте от 1 до 70 лет. В полис «Доктор Лайк» включены онлайн-консультации врачей 21 узкой специализации, а также терапевтов и педиатров. Для онлайн-общения с врачами можно установить бесплатное мобильное приложение «СОГАЗ — здоровье и страхование».

Контакт-центр СОГАЗа работает круглосуточно (8 800 333 08 88). На звонки отвечают сотрудники с медицинским образованием. Они всегда подскажут застрахованному правильный порядок действий в любой ситуации.

Экономия очевидна

С полисом ДМС «Доктор Лайк» вы оплачиваете 50%, 40% или 25% стоимости полученных медуслуг — на ваш выбор. Остальное клиникам заплатит СОГАЗ.

До 1 000 000 рублей — максимальный размер стоимости медуслуг, полученных человеком, застрахованным по программе ДМС «Доктор Лайк». Стоимость полиса «Доктор Лайк» — от 5560 рублей в год.

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