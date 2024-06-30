30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Уже с понедельника, 1 июля, днем обещают до +25 градусов. Однако сохраняется вероятность сильной грозы.
Во вторник, 2 июля, среднесуточная температура воздуха составит +19 градусов, днем будет до +23 градусов. Также возможны небольшие дожди. Порывы ветра — до восьми метров в секунду.
Остальные дни предстоящей рабочей недели станут еще жарче. Со среды до пятницы обещают до +31 градуса, отсутствие осадков и умеренный ветер.
Стоит отметить, что магнитные бури, которые в конце июня обрушились на регион, прекратятся. Геомагнитная активность ожидается лишь в районе двух-трех баллов.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, какая погода ожидает жителей Свердловской области через 60 лет.