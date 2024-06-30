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Updated Сегодня, 12:02

30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля

30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля

30 июня 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
С 1 июля в Нижнем Тагиле начнется жара. По уверениям синоптиков, воздух будет прогреваться до +31 градуса.

Уже с понедельника, 1 июля, днем обещают до +25 градусов. Однако сохраняется вероятность сильной грозы.

Во вторник, 2 июля, среднесуточная температура воздуха составит +19 градусов, днем будет до +23 градусов. Также возможны небольшие дожди. Порывы ветра — до восьми метров в секунду.

Остальные дни предстоящей рабочей недели станут еще жарче. Со среды до пятницы обещают до +31 градуса, отсутствие осадков и умеренный ветер.

Стоит отметить, что магнитные бури, которые в конце июня обрушились на регион, прекратятся. Геомагнитная активность ожидается лишь в районе двух-трех баллов.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, какая погода ожидает жителей Свердловской области через 60 лет.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Погода#Жара#Прогноз погоды#Лето#Синоптики#Дожди#Природа#Екатеринбург#Июль
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