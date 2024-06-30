Екатеринбург и Нижний Тагил получат допсредства на ремонт лифтов

На сегодняшний день прошли 3 этапа конкурса на замену лифтов. Всего работы будут проводиться в ста одиннадцати домах. Для осуществления данного проекта региональный бюджет выделит 300 млн рублей. Эти деньги объединят со средствами из муниципальных бюджетов, а также со счетов капремонта домов, рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.