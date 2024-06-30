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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят 30 лифтов

Екатеринбург и Нижний Тагил получат допсредства на ремонт лифтов

30 июня 2024, 13:07
Фото: 1MI

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят 30 лифтов

Более двадцати миллионов рублей выделили дополнительно для замены тридцати лифтов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

До конца текущего года в столице Урала и Нижнем Тагиле заменят 23 и 7 лифтов соответственно. На эти цели уже выделено дополнительно двадцать миллионов рублей.

Благодаря этим средствам и деньгам, выделенным ранее, всего будет обновлено около трехсот лифтов в Екатеринбурге, и более сорока в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информполитики.

На сегодняшний день прошли 3 этапа конкурса на замену лифтов. Всего работы будут проводиться в ста одиннадцати домах. Для осуществления данного проекта региональный бюджет выделит 300 млн рублей. Эти деньги объединят со средствами из муниципальных бюджетов, а также со счетов капремонта домов, рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Город#Деньги#Ремонт#Капитальный ремонт#Лифт#Екатеринбург
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