Екатеринбург и Нижний Тагил получат допсредства на ремонт лифтов

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
До конца текущего года в столице Урала и Нижнем Тагиле заменят 23 и 7 лифтов соответственно. На эти цели уже выделено дополнительно двадцать миллионов рублей.
Благодаря этим средствам и деньгам, выделенным ранее, всего будет обновлено около трехсот лифтов в Екатеринбурге, и более сорока в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информполитики.
На сегодняшний день прошли 3 этапа конкурса на замену лифтов. Всего работы будут проводиться в ста одиннадцати домах. Для осуществления данного проекта региональный бюджет выделит 300 млн рублей. Эти деньги объединят со средствами из муниципальных бюджетов, а также со счетов капремонта домов, рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.