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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Лучшие скейтеры выбраны в Невьянске в День молодежи

Лучшие скейтеры выбраны в Невьянске в День молодежи

30 июня 2024, 12:20
Фото: Центр молодежной политики Невьянска
В День молодежи в Невьянске по результатам соревнований были выбраны победители по спортивным трюкам на скейтах, самокатах и ВМХ.

По словам организаторов, соревнования могли сорваться из-за погодных условий. Для безопасности участников пришлось изменить программу, так как дождь намочил рампы. Свое мастерство и таланты молодые люди из Невьянска и Кировграда показывали на асфальте.

Лучшими были признаны Влад Мони, Андрей Черепанов, Максим Антонов (среди самокатеров), а среди скейтбордистов — Никита, Сема и Тимофей. Они получили памятные подарки, пишет центр молодежной политики Невьянска.

Фото: Центр молодежной политики Невьянска

А в Нижнем Тагиле в День молодежи состоялся чемпионат по уличной атлетике. Кроме того, для посетителей работали множество различных площадок.

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