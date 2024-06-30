Лучшие скейтеры выбраны в Невьянске в День молодежи

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По словам организаторов, соревнования могли сорваться из-за погодных условий. Для безопасности участников пришлось изменить программу, так как дождь намочил рампы. Свое мастерство и таланты молодые люди из Невьянска и Кировграда показывали на асфальте.
Лучшими были признаны Влад Мони, Андрей Черепанов, Максим Антонов (среди самокатеров), а среди скейтбордистов — Никита, Сема и Тимофей. Они получили памятные подарки, пишет центр молодежной политики Невьянска.
А в Нижнем Тагиле в День молодежи состоялся чемпионат по уличной атлетике. Кроме того, для посетителей работали множество различных площадок.