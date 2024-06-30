Мужчина попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Смертельная автоавария произошла 28 июня в полночь на улице Мурзинская, около дома номер тридцать три.
Молодая восемнадцатилетняя девушка ехала в ту ночь на Volkswagen Tiguan. На улице шел дождь, было скользко, а видимость плохая. В это время по середине дороги шел человек в темной одежде.
Когда водитель его заметила, то было слишком поздно. От полученных травм пешеход погиб сразу. Личность мужчины устанавливается.
Девушка получила права совсем недавно, 17 мая этого года. Медэкспертиза показала, что она была трезва. Водитель пояснила, что ехала со скоростью около шестидесяти километров в час, когда внезапно увидела пешехода на дороге. Она попыталась затормозить, но от столкновения уйти не получилось.
По факту произошедшего проводится расследование, сообщает госавтоинспекция города Екатеринбург.