tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Мужчина в Екатеринбурге погиб под колесами иномарки

Мужчина попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

30 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге погиб под колесами иномарки

В Екатеринбурге пешеход попал под колеса иномарки. Он шел по дороге, а водитель его не заметил.

Смертельная автоавария произошла 28 июня в полночь на улице Мурзинская, около дома номер тридцать три.

Молодая восемнадцатилетняя девушка ехала в ту ночь на Volkswagen Tiguan. На улице шел дождь, было скользко, а видимость плохая. В это время по середине дороги шел человек в темной одежде.

Когда водитель его заметила, то было слишком поздно. От полученных травм пешеход погиб сразу. Личность мужчины устанавливается.

Девушка получила права совсем недавно, 17 мая этого года. Медэкспертиза показала, что она была трезва. Водитель пояснила, что ехала со скоростью около шестидесяти километров в час, когда внезапно увидела пешехода на дороге. Она попыталась затормозить, но от столкновения уйти не получилось.

По факту произошедшего проводится расследование, сообщает госавтоинспекция города Екатеринбург.

Читайте также:
Мотоциклист попал в смертельное ДТП под ЕкатеринбургомМужчина погиб в пьяном ДТП на трассе в Свердловской области
#Екатерина Смирнова#ДТП#Смерть#Водитель#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля
Сегодня, 12:00
Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году
28 июня, 15:40
Педагог из Екатеринбурга лишился 2,3 млн рублей из-за «зеркальных» кредитов
Сегодня, 10:10
«Айда на рыбалку!» В Свердловской области сняты нерестовые ограничения на вылов рыбы
28 июня, 12:48
В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города
Вчера, 06:49
В Свердловской области увеличатся выплаты многодетным семьям к школе
28 июня, 11:55