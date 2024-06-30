Мужчина попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Когда водитель его заметила, то было слишком поздно. От полученных травм пешеход погиб сразу. Личность мужчины устанавливается.



Девушка получила права совсем недавно, 17 мая этого года. Медэкспертиза показала, что она была трезва. Водитель пояснила, что ехала со скоростью около шестидесяти километров в час, когда внезапно увидела пешехода на дороге. Она попыталась затормозить, но от столкновения уйти не получилось.



По факту произошедшего проводится расследование, сообщает госавтоинспекция города Екатеринбург.