Педагог из Екатеринбурга лишился 2,3 млн рублей из-за «зеркальных» кредитов

Сначала педагогу пришло сообщение об утечке данных, после чего ему позвонил «помощник». Мошенники убедили преподавателя перевести деньги на «безопасные» счета. В итоге он оформил кредиты на сумму около 2 миллионов рублей и перевел злоумышленникам 240 тысяч рублей из личных средств, сообщает издание УРА.РУ.