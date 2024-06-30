Педагог из Екатеринбурга лишился 2,3 млн рублей из-за «зеркальных» кредитов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Преступники представились сотрудниками федеральной службы безопасности и банка и убедили учителя оформить кредиты, чтобы якобы аннулировать оформленные на его имя другими людьми кредиты.
Сначала педагогу пришло сообщение об утечке данных, после чего ему позвонил «помощник». Мошенники убедили преподавателя перевести деньги на «безопасные» счета. В итоге он оформил кредиты на сумму около 2 миллионов рублей и перевел злоумышленникам 240 тысяч рублей из личных средств, сообщает издание УРА.РУ.
Полиция Екатеринбурга отмечает, что за последнюю неделю было выявлено мошенники обманули жителей города на общую сумму порядка 34 миллионов рублей. В целях профилактики полицейские посещают городские организации, чтобы предупредить население о подобных схемах.
Напомним, в Екатеринбурге молодой мошенник развел на деньги четверых незнакомок