Стало известно состояние упавшего под поезд в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщили очевидцы, молодого человека вытащили и передали врачам на лечение. После этого движение было восстановлено и пассажиры смогли снова воспользоваться услугами транспорта.
В региональном Минздраве сообщили, что молодой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Пациент в больнице в состоянии средней тяжести.
Ранее в подобную ситуацию попала беременная женщина и перенесла несколько операций. Она тоже выжила, но плод сохранить не удалось.