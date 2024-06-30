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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Екатеринбурге выжил упавший под поезд в метро

Стало известно состояние упавшего под поезд в метро Екатеринбурга

30 июня 2024, 10:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выжил упавший под поезд в метро

Молодой человек, который упал под поезд в метро Екатеринбурга выжил и находится в больнице.

Как сообщили очевидцы, молодого человека вытащили и передали врачам на лечение. После этого движение было восстановлено и пассажиры смогли снова воспользоваться услугами транспорта.

В региональном Минздраве сообщили, что молодой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Пациент в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее в подобную ситуацию попала беременная женщина и перенесла несколько операций. Она тоже выжила, но плод сохранить не удалось.

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