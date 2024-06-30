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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Екатеринбургском метро на пути упал человек

В Екатеринбурге человек попал под поезд в метро

30 июня 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбургском метро на пути упал человек

В Екатеринбурге закрыли две станции метро из-за попавшего под поезд человека.

30 июня произошла трагедия в Екатеринбургском метрополитене: на пути упал человек и попал под поезд.

Люди воскресным утром как обычно ехали в метро по своим делам, когда поезд неожиданно остановился и простоял минут десять. Позже двери открылись и людей выпустили. Пассажиры пошли на станцию «Площадь 1905 года», сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.

По предварительной информации человек может находиться под 2-м вагоном. Сейчас не работают станции «Площадь 1905 года» и «Динамо».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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