В Екатеринбурге человек попал под поезд в метро

Люди воскресным утром как обычно ехали в метро по своим делам, когда поезд неожиданно остановился и простоял минут десять. Позже двери открылись и людей выпустили. Пассажиры пошли на станцию «Площадь 1905 года», сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.