В Екатеринбурге человек попал под поезд в метро

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
30 июня произошла трагедия в Екатеринбургском метрополитене: на пути упал человек и попал под поезд.
Люди воскресным утром как обычно ехали в метро по своим делам, когда поезд неожиданно остановился и простоял минут десять. Позже двери открылись и людей выпустили. Пассажиры пошли на станцию «Площадь 1905 года», сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.
По предварительной информации человек может находиться под 2-м вагоном. Сейчас не работают станции «Площадь 1905 года» и «Динамо».