tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Грибы, распространенные в Америке, появились в лесах Екатеринбурга

В Екатеринбурге выросли американские грибы

30 июня 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney

Грибы, распространенные в Америке, появились в лесах Екатеринбурга

В лесах Екатеринбурга стали находить грибы, распространенные в Америке и не свойственные для России.

Грибники обнаружили в екатеринбургских лесах новый вид грибов. Выглядят они странно, а пахнут просто отвратительно. Их увидели в уралмашевских садах, растущими неподалеку от воды, пишет издание Е1 со ссылкой на информацию от своих читателей.

Редкий гриб имеет название сморчок вонючий, или, по-другому, Мутинус Равенеля. Он занесен в Красную книгу. До этого его находили только в Ленобласти и Хабаровском крае.

По мнению ученых сморчок вонючий — родственник Российских дождевиков.

Как пояснил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктор Мухин, сморчок к нам попал в состав покупных почвогрунтов. Пахнет тухлым мясом, но абсолютно безвреден. бояться их не надо. Они неожиданно появляются и также быстро и навсегда исчезают.

Тест «Насколько хорошо вы знаете грибы?»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчанеГотовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников
#Екатерина Смирнова#Общество#Свердловская область#Ученые#Грибы#Грибники#Екатеринбург
Подпишитесь
30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля
Сегодня, 12:00
Рекордное число медалистов выпускается из школ Нижнего Тагила в 2024 году
28 июня, 15:40
Педагог из Екатеринбурга лишился 2,3 млн рублей из-за «зеркальных» кредитов
Сегодня, 10:10
«Айда на рыбалку!» В Свердловской области сняты нерестовые ограничения на вылов рыбы
28 июня, 12:48
В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города
Вчера, 06:49
В Свердловской области увеличатся выплаты многодетным семьям к школе
28 июня, 11:55