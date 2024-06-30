В Екатеринбурге выросли американские грибы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Грибники обнаружили в екатеринбургских лесах новый вид грибов. Выглядят они странно, а пахнут просто отвратительно. Их увидели в уралмашевских садах, растущими неподалеку от воды, пишет издание Е1 со ссылкой на информацию от своих читателей.
Редкий гриб имеет название сморчок вонючий, или, по-другому, Мутинус Равенеля. Он занесен в Красную книгу. До этого его находили только в Ленобласти и Хабаровском крае.
По мнению ученых сморчок вонючий — родственник Российских дождевиков.
Как пояснил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктор Мухин, сморчок к нам попал в состав покупных почвогрунтов. Пахнет тухлым мясом, но абсолютно безвреден. бояться их не надо. Они неожиданно появляются и также быстро и навсегда исчезают.