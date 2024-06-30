В Екатеринбурге выросли американские грибы

Как пояснил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктор Мухин, сморчок к нам попал в состав покупных почвогрунтов. Пахнет тухлым мясом, но абсолютно безвреден. бояться их не надо. Они неожиданно появляются и также быстро и навсегда исчезают.