210 нарушений противопожарного режима было выявлено в Свердловской области за неделю

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Чаще всего свердловчане разводили костер на берегу, а также жарили мясо на мангалах в садах и лесных массивах, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По словам главы природных ресурсов Дениса Мамонтова, сейчас в регионе нет природных возгораний благодаря обильным осадкам. Тем не менее специалисты продолжают дежурить в природных зонах и местах отдыха.
Напомним, на конец июня 2024 года в Свердловской области было зафиксировано более 200 нарушений противопожарного режима.