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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

210 нарушений противопожарного режима было выявлено в Свердловской области за неделю

210 нарушений противопожарного режима было выявлено в Свердловской области за неделю

1 июля 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области выявили 210 нарушений режима, запрещающего разводить открытый огонь в природных зонах, за прошедшую неделю.

Чаще всего свердловчане разводили костер на берегу, а также жарили мясо на мангалах в садах и лесных массивах, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По словам главы природных ресурсов Дениса Мамонтова, сейчас в регионе нет природных возгораний благодаря обильным осадкам. Тем не менее специалисты продолжают дежурить в природных зонах и местах отдыха.

Напомним, на конец июня 2024 года в Свердловской области было зафиксировано более 200 нарушений противопожарного режима.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Отдых#Свердловская область#Лес#Огонь#ЧП#Нарушения#Противопожарный режим#18+#Екатеринбург#Департамент информполитики#Инцидент
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